Eberbach/Schönbrunn. (jbd) Autofahrer in der Region müssen im Moment noch auf Straßensperren insbesondere im Kleinen Odenwald gefasst sein. Grund dafür sind einerseits die noch andauernden Aufräumarbeiten nach Orkan "Sabine", andererseits werden bereits Baumfällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung durchgeführt.

Voraussichtlich noch ein paar Tage wegen Sturmschäden gesperrt sind in Schönbrunn die Kreisstraßen zwischen Haag und Schwanheim und zwischen Allemühl und Schwanheim. Auch die Verbindung zwischen Haag und Reichartshausen bleibt vorsorglich zu. Zwischen Haag und Waldwimmersbach gibt es wieder freie Fahrt.

Die Landesstraße L590 zwischen dem Ortsausgang Eberbach und Schwanheim ist in der Woche vom 17. bis 21. Februar erneut voll gesperrt. Der Verkehr wird über Pleutersbach und Allemühl umgeleitet. Um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer kleinzuhalten, werden die notwendigen Baumfällarbeiten zeitgleich in den Staatswaldrevieren Stolzeneck und Neckarberg sowie im Stadtwald Eberbach durchgeführt, informiert Forst BW. Ebenso wird die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim in diesem Zeitraum entlang der Strecke tätig sein.

Gearbeitet wird voraussichtlich an drei vollen Tagen jeweils zwischen 8 und 16 Uhr. Der Gefahrenbereich entlang der L590 ist in dieser Zeit auch für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer zu Fuß oder auf dem Rad gesperrt.