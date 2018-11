Eberbach (fhs) Man muss sich nur in Erinnerung rufen, wie anheimelnd die Adventsatmosphäre in Eberbach sein kann, dann klappt's auch mit Ankündigen des Programms für 2018 bei unweihnachtlich strahlendem Sonnenschein und sieben Grad plus: für den passenden Rahmen sorgen werden aber auch heuer wieder die Weihnachtsbeleuchtung, Aktionen der Geschäftsleute und gleich der Auftakt mit Drei-Tage-Weihnachtshüttendorf auf dem Neuen Markt zum ersten Advent vom 30. November bis 2. Dezember.

Hintergrund Zum ersten Adventswochenende laden 21 Stände des Weihnachtsmarktes 2018 auf dem Neuen Markt ein. Geöffnet ist am Freitag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Fanfarenzug Eberbach und Bürgermeister Peter Reichert ist freitags um 19 Uhr. Anschließend spielt Roland Beigel mit Ensemble Weihnachtsmusik. Samstags ist ab 11 Uhr das Kindermusical der Steige-Grundschule zu sehen, ab 12 Uhr spielt der Evangelische Posaunenchor zum Besuch des Christkinds mit zwei Engeln. Am Sonntag treten ab 12 Uhr die Jazz-Kids der Musikschule auf und ab 17 Uhr der Fanfarenzug. Der Nikolaus ist jeweils nachmittags am Samstag und Sonntag da, Björn Schmitt bietet Kutschfahrten an, und das Kinderkarussell dreht sich an allen drei Tagen. (fhs)

Die Verantwortlichen der 74 Mitglieder zählenden Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) präsentierten jetzt ihre 4000-Euro-Gewinnspiel Weihnachtsaktion und weitere Details zur Vorweihnachtszeit in der Stadt. Bereits ab Anfang/Mitte nächster Woche wird die Weihnachtsbeleuchtung wieder erstrahlen, die immerhin rund 17.000 Euro Gesamtkosten ausmacht und seitens der Stadt (6500 Euro) und von Sponsoren getragen wird. Nicht alle Geldgeber haben ihr Geschäft an den illuminierten Straßen und spenden doch, erwähnte EWG-Vorsitzender Dietrich Müller dankend. Er freut sich, dass durch wunderbares Zusammenspiel der Initiative Weihnachtsmarkt, der Geschäftsleute, des Gemeinderats und der Stadtverwaltung Eberbach die Fest-Vorfreude lebe und so Besonderes auf die Beine stelle.

Die rund 38.000 EWG-Weihnachtsloszettel werden in der nächsten Woche an die Geschäfte verteilt und dort ausgelegt. Zur Frage "Wie viele Weihnachtsgeschenke liegen unter dem Baum?" muss die richtige Antwort angekreuzt, mit Adresse und Telefonnummer versehen in eine Sammelbox im Geschäft eingeworfen oder per Post an die EWG, Postfach 1511, 69.405 Eberbach gesandt werden. Das geht bis zum 20. Dezember, 17 Uhr.

Lust machen auf einen Vorweihnachtsbesuch in Eberbachs Innenstadt machen wollen mit dem Adventsprogramm (v.l.) Heide Bayer, Birgit Strohauer-Valerius, Susanne Reinig, Bernhard Walter, Sven Bauer, Dietrich Müller, Rolf Wieprecht und Thorsten Redder. Foto: Felix Hüll

Danach erfolgt das Auslosen der Gewinner. Insgesamt winken Preise im Wert von 4000 Euro: Hauptgewinn ist ein 1000-Euro-Einkaufsgutschein, es folgen gestaffelt bis zum 50. Platz Gutscheine zu 500, 250, 100, 50, 25 sowie 15 Euro.

Die Gewinner werden veröffentlicht und können ihre Preise bis zum Jahresende bei Modehaus Müller, ab 2. Januar dann beim Versicherungsbüro Redder abholen. Zur Vorweihnachtszeit gehören neben längeren Ladenöffnungszeiten samstags bis 17 Uhr Programmpunkte wie das Kindertheater "Simsalagrimm" am 14. Dezember, die Ad(e)vent-Aktion der Serviceclubs am 15. Dezember, das Mobile Kino (13. und 28. Dezember, an letzterem Datum mit vier statt drei Filmen) oder die Armin-Stähle-Ausstellung in Galerie Artgerecht, Stadtmuseum und Rathausgalerie. Und nach dem Christfest gibt’s Weihnachtsrock (26.12.) sowie das neue Programm von Chako Habekost (30. Dezember).