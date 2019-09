Die Kooperation der Gemeinschaftsschule und dem Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) bietet die Möglichkeit, das Abitur in neun Jahren abzulegen. Voraussetzung für den Wechsel auf das allgemein bildende Gymnasium ist, dass die Schüler ab Klasse 6 Französisch in der GMS belegt haben. Mit der Wahl eines Profilfachs ab Klasse 8 in der GMS

Die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium

Die Kooperation der Gemeinschaftsschule und dem Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) bietet die Möglichkeit, das Abitur in neun Jahren abzulegen. Voraussetzung für den Wechsel auf das allgemein bildende Gymnasium ist, dass die Schüler ab Klasse 6 Französisch in der GMS belegt haben. Mit der Wahl eines Profilfachs ab Klasse 8 in der GMS können ein weiterer Schwerpunkt gesetzt werden. Will ein Schüler der GMS nach Klasse 10 ans HSG wechseln, so muss er folgende Zugangsvoraussetzungen erfüllen: Entweder hat der Schüler in Klasse 10 in allen Fächern auf dem erweiterten Niveau seine Leistungsnachweise erbracht ... oder er legt den Realschulabschluss ab und erfüllt die Notenvoraussetzungen der "Multilateralen Versetzungsordnung".

Kooperationsfelder

- gemeinsamer fachlicher Austausch zu aktuellen Fortbildungsthemen, Abstimmung der Curricula

- gemeinsame Projekte zur Vertiefung der pädagogischen Zusammenarbeit (z.B. Sporttage, Unterrichtsprojekte etc.)

- Abstimmung der Stundenpläne und der Fächerangebote im Rahmen der jeweiligen Stundentafeln.

- Synchronisation der Unterrichtszeiten, wo sinnvoll und/oder notwendig und organisatorisch möglich

- Abstimmung schulischer Termine und ggf. gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen

- gemeinsame AG-Angebote

- Austausch der bestehenden Schulordnungen

- Kooperation bei außerschulischen Angeboten und im Bereich der Schulsozialarbeit

gegenseitige Hospitation der Lehrkräfte

- Möglichkeiten zu gemeinsamen Fortbildungen und pädagogischen Tagen

- Gegenseitige Einladung zu Festen

- Einladung der Schüler und Eltern zu den Infoveranstaltungen zur Oberstufe am Gymnasium und ggf. Freistellung der Schüler der GMS zu diesem Zweck

- Möglichkeit der gemeinsamen Kooperation mit den außerschulischen Partnern und im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung

- bei Bedarf Hospitationszeiten für Schüler. (mabi)

