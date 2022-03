Volle Cafés, volle Bahnhofstraße – der verkaufsoffene Sonntag gestern zog die Leute in die Eberbacher Innenstadt. Foto: Felix Hüll

Eberbach (fhs) Für viele Besucher des verkaufsoffenen Sonntags gestern war es ein so zwei Jahre lang entbehrtes Erlebnis, bei strahlendem Sonnenschein vor offenen Geschäften zu bummeln, in den Auslagen zu stöbern und Bekannte oder Freunde zu treffen. Und auch die Geschäftsleute hatten ihre Freude an diesem vorösterlichen Innenstadt-Event.

Aber zur Wahrheit gehört auch, beim Satz "Ist das Glas nun halb voll oder halb leer?" auch die zweite Satzhälfte nicht totzuschweigen: Viele Menschen haben Geldsorgen wegen der hohen Sprit- und Heizkostenpreise, wegen unsicherer Arbeitsplatzaussichten und wegen der allgemein beunruhigenden Lage. Das drückt auf die Kauflust wie auch auf die Stimmung.

Und weil Eberbacher zu kennen glauben, was ein verkaufsoffener Sonntag ist, könnte eine (so freilich nicht mögliche) exakte Erzählung ergeben, dass gestern ein höherer Anteil Auswärtiger zu Besuch in der Stadt war als zu früheren Anlässen dieser Art.

Gleichwohl ließen die Leute weniger in den Kassen der Einzelhändler liegen, als diese sich angesichts der Super-Rahmenbedingungen (Zusatz-Magnet mit Programm am Neuen Markt, Bombenwetter) gewünscht hatten. Mag sein, dass dies nur einen Ausschnitt der Wahrheit darstellt, aber so haben sie EWG-Vizevorsitzender Sven Bauer, Vorstandsmitglied Christina Wolff, Buchhändlerin Martina Greif-Trussina und Fotograf Alexander Held gesehen.

Letzterer bot "die schönsten Seiten Eberbachs" zum Mitnehmen etwa in Postkartenformaten an. Aber auch bei der Auto-Ausstellung und dem E-Bike-Stand war zu diesem "Krise(n)-doch-noch-nicht-ganz-vorbei-Verhalten" Ähnliches zu vernehmen.