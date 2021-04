Von Marcus Deschner

Eberbach. In die Höhe wachsen die Mauern an einem Mehrfamilienhaus in der Itterstraße. Dort entstehen 20 Wohnungen, die allesamt vermietet werden, erläutern die Bauherren Gerd Beisel und Florian Weis. Die sollen zwischen zwei und vier Zimmern haben. Im Erdgeschoss soll auch eine gewerbliche Einheit Platz finden. Zudem sind eine Tiefgarage und Außenstellplätze vorgesehen. Geplant hat das markante Gebäude der Heilbronner Architekt Wolfgang Blechschmitt. Das Gelände für den Neubau haben sie vom Rhein-Neckar-Kreis erworben. Denn beim Kreis gab’s vor Jahrzehnten einmal die Überlegung, dort eine Sporthalle für die in Kreisträgerschaft befindliche Theodor-Frey-Schule zu erstellen. Dieses Vorhaben war indes längst aufgegeben worden. Stattdessen beteiligte sich der Landkreis finanziell am Neubau der Hohenstaufen-Sporthalle am Itterberg.

Das Areal an der Itterstraße war viele Jahre lang an die Stadt Eberbach vermietet, die darauf einen Spielplatz unterhielt. Doch den wollten die städtischen Gremien sowieso schon länger schließen, da dieser schwer zu beaufsichtigen war und es dort immer wieder zu Vandalismusschäden kam.

"Wir sind gut im Zeitplan", sagt Florian Weis nach dem Baufortschritt am neuen Gebäude gefragt. Anfang 2023 soll das Haus fertiggestellt sein. Auch das Hochwasser, welches durch die nahe gelegene Itter in diesem Bereich in der Vergangenheit immer mal wieder "vorbeikam", stelle kein Problem dar. Für den Fall der Fälle habe man das Untergeschoss entsprechend konzipiert. Auf die Ausgestaltung einer "Wanne" sei dabei verzichtet worden.

Beisel und Weis haben bereits das vor Jahren auf dem Areal des früheren Bosch-Dienstes in der Itterstraße erbaute Haus realisiert. In dem haben seither neben Wohnungen Arzt- und Zahnarztpraxen sowie eine Steuerkanzlei ihr Domizil. Das nun im Bau befindliche Gebäude hat nach Angaben der Investoren "einen ähnlichen Charakter" wie das bereits bestehende Haus daneben.