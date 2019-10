Der Hebert als potenzielles Windkraftgebiet erhebt sich über Allemühl und Schwanheim (im Bild), Moosbrunn und Neunkirchen befinden sich in Sichtweite, was Kaufinteressenten von Immobilien offenbar schon genügen kann, um abzuwinken. Foto: Stefan Weindl

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Verändern Windkraftanlagen die Immobilienpreise in Eberbach und Umgebung? Vor dem Hintergrund der hitzigen Debatten um Windkraft auch auf dem Hebert ist dieser Frage Eberhard Krötz nachgegangen. Als Wertermittler von Immobilien hat er sich mit Gutachtern aus dem Norden ausgetauscht, die es schon seit den 1990er Jahren und in großem Umfang mit den umweltschonenden Windenergieerzeugern zu tun haben, und hat seine Erkenntnisse mit den eigenen Erfahrungen als Immobilienmakler in der Region abgeglichen. Denn im Umkreis des Heberts wären davon allein als direkte Anrainer die Schönbrunner Ortsteile betroffen. Das Ergebnis in Kurzfassung: Ja, Windkraftanlagen wirken sich wertmindernd auf Immobilien aus. Eine Tendenz, die sich aber mit dem Eintreten eines Gewöhnungseffekts wieder abschwächt - Krötz zieht hier als Vergleich das Kernkraftwerk Obrigheim heran.

Eberhard Krötz (Foto: privat)

Was die Ermittlung des Verkehrswerts von Immobilien betrifft, die sich in der Nähe oder in Sichtweite von Windkraftwerken befinden, geht es laut Krötz zunächst darum, wie gravierend die dadurch verursachten Beeinträchtigungen sind. Generell sind wertmindernde Umstände "auf ungewöhnlich starke oder schädliche Beeinträchtigungen ausgerichtet", hauptsächlich bezogen auf Lärm, Gerüche oder Rauch, führt der Fachmann aus.

Im Falle von Windrädern seien da etwa die Drehbewegungen der Rotorblätter, Lichtreflexe und periodischer Schattenwurf als Störquellen zu nennen. Um einen Verkauf unter solchen Umständen zu realisieren, muss laut Krötz mit Preisabschlägen von bis zu 20 Prozent gerechnet werden.

Wie der Eigentümer, wie der einzelne Haus- oder Wohnungskäufer eine Beeinträchtigung letztlich wahrnimmt, hängt laut Krötz allerdings nicht nur mit objektiven Kriterien zusammen - der Abstand zwischen Wohnbebauung und Windkraftwerken ist schließlich immer behördlich festgelegt. Diese Wahrnehmung ist auch subjektiv: "Entweder es macht einem was aus, dass da ein Windrad steht, oder nicht".

Und nach seiner Erfahrung genügt bei Leuten, die sich auf dem Land niederlassen möchten, vielfach schon die bloße Aussicht auf eine Windenergieanlage in Grundstücksnähe, um ihr Kaufinteresse zu knicken. Was der Geschäftsmann bei einem aus diesem Grunde abgesprungenen Interessenten für ein Moosbrunner Objekt erlebt habe. "Und die Kundschaft ist diesbezüglich sehr gut informiert".

Insgesamt würde derzeit vermehrt aus dem Heidelberger Raum Wohneigentum auf dem Lande nachgefragt: "Die Nachfrage ist größer als das Angebot", sagt Krötz. "Aber die Leute erwarten dann neben dem günstigeren Kaufpreis auch, eine gute Infrastruktur und eine intakte Natur vorzufinden". An die S-Bahn angeschlossene Kommunen wie Neckargemünd, Meckesheim und Aglasterhausen hätten bei Kaufinteressenten daher die Nase vorn.

Dass das Bild von der intakten Natur von einem Windpark vor der eigenen Haustür zerstört wird, ist dem Immobilienexperten zufolge selbst bei ausgesprochenen "Ökofreaks" der Fall: "Da sind auch Leute empfindlich, die diese Art der Energiegewinnung ansonsten befürworten".

Vergleichbare Erkenntnisse fehlen anderen Immobilienmaklern am Ort offenbar noch. Tenor: Windkraft in der Region sei überhaupt noch kein Thema. Das könnte allerdings noch kommen.