Oben in der Adalbert-Stifter-Straße in Neckarwimmersbach stehen etliche Häuser nah am Wald. Dort soll ein Hausbesitzer, der anbauen will, dafür zahlen, wenn die Stadtförsterei nah an seinem Grundstück stehende Bäume als gefährlich einstuft und fällt. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Eberbach ist von Wald umgeben, und dass ein Baum auf ein Haus fällt, das am Waldrand steht, kommt immer mal wieder vor. Eigentlich ist bei Häusern ein Waldabstand von 30 Metern vorgeschrieben. Doch zum einen gibt es etliche Häuser, die gebaut wurden, bevor es diese Vorschrift gab, zum anderen noch Baulücken zwischen Häusern, die nah am Wald stehen. Wie man damit umgeht, ohne Eigentümern ihre Bau- oder Ausbaumöglichkeiten zu verbauen, führt in Bauausschuss und Gemeinderat immer wieder zu Diskussionen.

Jetzt soll es eine neue Regelung geben, die ziemlich umstritten ist: Hausbesitzer sollen dafür zur Kasse gebeten werden können, dass die Stadtförsterei den Wald so zurückstutzt, dass kein Baum auf ein Haus fällt. Das ist aber nicht bei allen Waldrandhäusern so.

Im konkreten Fall möchte ein Hausbesitzer in der Adalbert-Stifter-Straße oben in Neckarwimmersbach eine Garage und einen Anbau errichten. Dort wurden die Häuser nach 1945 ohne Bebauungsplan nah an den Wald gebaut. Die Garage ist nicht das Problem, aber der Anbau liegt näher als 30 Meter an der offiziellen Waldgrenze.

Bislang unterschrieb der Bauherr in so einem Fall eine Haftungsverzichtserklärung: Wenn was passiert, muss er selbst dafür aufkommen und kann den Waldbesitzer, in Eberbach meist die Stadt, dafür nicht in die Pflicht nehmen. Das wurde ins Grundbuch eingetragen, damit das auch bei einem Eigentümerwechsel klar bleibt.

Das war auch kein Problem, so lange nur ein paar Dachlatten und Ziegel zu Bruch gingen, wenn ein Baum umkippte oder Äste flogen. Nun kamen aber zuletzt im Rhein-Neckar-Kreis bei Baumumstürzen auf Häuser wohl auch Menschen zu Schaden, wie Karl Emig vom Liegenschaftsamt berichtete. Und Personenschäden können teuer werden. Deshalb fordert das Baurechtsamt des Kreises nun eine andere Lösung.

Laut Emig werden die Waldränder zwar ohnehin mindestens einmal im Jahr von den Förstern unter die Lupe genommen. Durch die Neuregelung sind die Revierleiter aber verpflichtet, nach dem Rechten zu sehen. In der Adalbert-Stifter-Straße soll das nun so laufen, dass der Förster den Wald überprüft, der näher als 30 Meter am Haus steht.

Der Eigentümer soll mit der Stadt einen Vertrag abschließen, der ins Grundbuch eingetragen wird. Kommt der Förster zum Schluss, dass Bäume gefällt oder zurückgeschnitten werden müssen, weil sie eine Gefahr darstellen könnten, muss der Hauseigentümer für die Arbeiten bezahlen.

"Ich bin absolut gegen diese Vorgehensweise", sagte AGL-Stadtrat und Jurist Lothar Jost, denn sie sei zum Nachteil der Revierleiter und der Stadt. Auch die Verwaltung scheint damit nicht glücklich: "Das war nicht unsere Idee", verwies Emig darauf, dass das Kreisforstamt dahinterstehe: "Ich bin total unglücklich. Ich mache seit Februar mit dem Baurechtsamt rum. Wir sind der Meinung, das ist keine Lösung für uns."

Wenn die Revierleiter akribischer hinschauten, entstünden dem Eigentümer, der das alles bezahlen müsse, auch mehr Kosten, befürchtet Rolf Schieck (SPD). Die Höhe dieser Kosten sei nicht absehbar.

"Wir brauchen eine Lösung, sonst können wir einige Baugebiete am Rand zu machen", sagte Peter Wessely (Freie Wähler) und kritisierte die Informationspolitik: Das Kreisforstamt habe das nicht von heute auf morgen entschieden, nun müsse der Ausschuss aber von heute auf morgen entscheiden. Ob es durch die Neuregelung mehr Sicherheit gibt, ist auch fraglich: "Reingucken in einen Baum kann man nicht. Manchmal fällt doch einer um", sagte der erfahrene Förster Peter Reichert.

Er sei überzeugt, wenn die Stadt dem entschieden entgegengetreten wäre, würde sich der Kreis eine andere Lösung überlegen, sagte Jost. Zumal die Stellungnahme vom Kreis dazu auch ziemlich vage sei. Er befürchte immense Bürokratie, um die Kosten zu berechnen; Streit zwischen Bauherren, Stadt und Forst sei programmiert.

Zumal in jedem Einzelfall geprüft werden müsste, sollte sich die Regel durchsetzen: "Das wird ein Haufen Arbeit", so Karl Braun (CDU). "Glücklich sind wir alle nicht", sagte Bürgermeister Reichert. In dem Fall stimmte der Bauausschuss bei zwei Gegenstimmen (Polzin, Jost) aber zu.

In einem anderen Fall ging es in derselben Sitzung (noch) anders: Im Parallelweg soll ebenfalls am Waldrand gebaut werden. Dort ist ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Garage geplant. Es gilt, die letzte Baulücke dort zu schließen. Einen Bebauungsplan gibt es ebenfalls nicht. "Es kann nicht sein, dass bei der letzten Baulücke die neue Regelung greift", sagte Baufachmann Emig. Das sah auch der Bauausschuss so und stimmte einstimmig zu.