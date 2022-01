Mit einer Ausstellung der amis d’Eberbach in Thonon-les-Bains ist 2021 das coronabedingt ausgefallene Städtepartnerschaftsjubiläum gefeiert worden - in Eberbach war ersatzweise die Chronik dieser Beziehungen veröffentlicht worden (Mitte), die bei den Franzosen sehr gut aufgenommen wurde, wie die Eberbacher etwa beim Empfang erfuhren. Fotos FT/Schultz

Von Felix Hüll

Eberbach/Thonon-les-Bains. Eigentlich hätten sie es ja nicht nötig, besonders um die deutsch-französischen Beziehungen zu werben: noch bevor die beiden Länder es 1963 taten, hatten Eberbach und Thonon-les-Bains bereis 1961 ihre Partnerschaftsverträge ausgefertigt und eine Freundschaft begründet, die bis heute anhält – in letzter Zeit allerdings erschwert durch sich abzeichnenden Nachwuchsprobleme und – wie eben überall – durch die Pandemie. Zum Gedenkdatum 22. Januar morgen wird es erneut keinen persönlichen Austausch geben. Vielleicht wieder im Mai

Der 22. Januar ist seit 2003 der "Deutsch-Französische Tag". Im Rahmen des damals 40. Jahrestages des Élysée-Vertrags wird seither offiziell zu diesem Datum an die deutsch-französische Wiederannäherung und seitherige Freundschaft erinnert. Vor allem werden in den Bildungseinrichtungen beider Länder die gegenseitigen Beziehungen thematisiert, um die Jugend mit dem jeweiligen Nachbarland bekannt zu machen.

Diese Ausstellung der Amis d’Eberbach „60 Jahre Freundschaft leben“ illustrierte die Beziehung, die älter ist als die Élysée-Verträge von 1963.

"Nachwuchs bekommen wir eigentlich nur über die familiäre Schiene der Mitglieder und über die Sprachkurse von Michèle Vetter", berichtet Helmut Schultz, der Vorsitzende der Freunde Thonons in Eberbach. Ungeachtet dessen sei die Nachbarschaftsverbindung zum Genfer See intakt, aber die in den gemeinsamen Aktivitäten Engagierten seien schon seit Jahren in dieser Zusammensetzung aktiv, ohne dass eine neue Partnerschaftsgeneration nachwachse. Helmut Schultz teilt dazu zwei gegensätzliche Beobachtungen mit: "Auch die neue Administration in Thonon steht der Partnerschaft aufgeschlossen gegenüber," äußert er sich zufrieden über die Fortdauer der Beziehungen auch über politische Veränderungen hinweg. Und zu den Schulen bestehe weiter ein guter Kontakt, wie sich auch die in der Partnerschaft Aktiven in direkten Kommunikationsverbindungen untereinander austauschen. "Die Vorstellungen der jungen Leute aber sind wohl anders. Sie wollen nicht in einem Verein mitwirken. Sie haben heute andere Formen sich zu institutionalisieren."

Obwohl es auf französischer Seite wieder andere Einstellungen bei der Gewichtung des Deutschunterrichts gebe, "habe ich beobachtet, dass sich die Wertschätzung der deutschen Sprache in den letzten zehn Jahren wieder stabilisiert hat. Das Interesse an Deutsch ist nach wie vor da", betont Schultz. Familien in Thonon betrachteten das Deutschlernen in etwa so, wie man sich hierzulande an Gymnasium für Latein als zu erlernende Sprache entscheidet.

Nun lebt Sprache ja vom Austausch in der direkten Begegnung – eben beim Sprechen. "Wir hatten das Begegnungsprogramm für 2022 schon ausgearbeitet, aber bereits vor Weihnachten kam von französischer Seite die Bitte, vorerst alles abzusagen, weil die Entwicklung der Pandemie einfach nicht abzusehen ist."

Mit einer Ausstellung der amis d’Eberbach in Thonon-les-Bains ist 2021 das coronabedingt ausgefallene Städtepartnerschaftsjubiläum gefeiert worden - in Eberbach war ersatzweise die Chronik dieser Beziehungen veröffentlicht worden (Mitte), die bei den Franzosen sehr gut aufgenommen wurde, wie die Eberbacher etwa beim Empfang erfuhren. Fotos FT/Schultz

So bleibt zum Gedenktag an die Unterzeichnung der Élysée-Verträge zwischen de Gaulle und Adenauer Helmut Schultz lediglich die erfreute Bilanz der Jubiläumsbuch-Verbreitung als Ersatz für die 2021 ebenfalls durch Corona vereitelten Feiern des Partnerschaftsjubiläums "60 Jahre Freundschaft Eberbach Thonon-les-Bains".

Nach der Herausgabe des Buches in Eberbach im September 2021 fand aus Anlass der 60-jährigen Partnerschaft beider Städte in Thonon ein Besuch der Freunde Thonons statt, bei dem sämtliche Mitglieder der "Amis d’Eberbach" dort ein Exemplar der zweisprachigen Chronik dieser Städtebeziehung erhielten. Schultz: "Wir haben 80 Stück verteilt."

In Thonon hatte der Partnerschaftsverein dort aus Anlass des Jubiläums eine Ausstellung zu der "Jumelage" organisiert. Der frühere Bürgermeister von Thonon, Jean Denais, gestand Schultz, dass er eine schlaflose Nacht gehabt habe. Nach Erhalt des 434 Seiten umfassenden Buches habe er unbedingt die Begebenheiten und Anekdoten im 217 Seiten starken Teil in französischer Sprache in einem Stück lesen müssen. Auch jetzt ist dieser Band sowohl in Thonon wie in Eberbach noch erhältlich.

Info: Wer sich für die Partnerschaftsaktivitäten interessiert, kontaktiert am Besten dazu Helmut Schultz unter 06271 / 6939 (oder Michèle Vetter unter 06271 / 5566.