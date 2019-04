Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Voll wie selten waren die Straßen am Sonntagnachmittag in der Innenstadt. Mit Hund und Kind und Kegel waren die Menschen unterwegs. In langen Schlangen wartete man geduldig vor den Street-Food-Trucks auf exotische Leckereien. Schnäppchenständer vor den geöffneten EWG-Geschäften luden zum Stöbern ein und lockten Besucher zum genüsslichen Shoppen ins Innere. Gesichter gut gelaunter Menschen strahlten mit der Sonne um die Wette, man war gekommen, um zu schauen und zu kaufen, zu plaudern und zu genießen.

Das Dreigestirn aus Ostermarkt, Street-Food-Festival und verkaufsoffenem Sonntag hat sich als voller Erfolg für die Stauferstadt entpuppt. So sahen es nicht nur die Besucher, auch Eberbachs Geschäftsleute waren einmütig begeistert vom großen Event."Vorhin war hier zeitweise kein Durchkommen", freute sich Birgit Karl vom Schuhhaus Fritz Karl am späten Sonntagnachmittag. "Wir hatten sehr viele Leute im Geschäft, aus der ganzen Region."

Auch im Wollhaus Schmitt ist man zufrieden übers Kundeninteresse. "Viele, die unter der Woche wenig Zeit haben, nutzen heute die Gelegenheit", berichtet Bernhard Schmitt. "Manche kaufen ein, andere wollen sich einfach nur über neue Trends informieren." Der Stand von Sven Reinig mit Hightech-Espresso-Maschinen ist den Nachmittag über ständig umlagert. Schließlich darf das begehrte Schlückchen aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen hier zum Nulltarif probiert werden.

"Toll, dass so ein Event wie die 'Food Days' mal nach Eberbach gekommen sind", freut sich Karola Erb vom "Buchhaus Eberbach" über die Superatmosphäre in der Stadt. Auch für die Buchhändlerin ist "alles sehr gut gelaufen". "Viele freundliche, nette Kunden haben uns besucht." Im Buchhaus kommen derweil immer mehr Kinder zusammen. Sie haben an einem Malwettbewerb teilgenommen und warten nun auf die Preisverleihung. Und sogar die diensthabende Hirsch-Apotheke sah sich am Sonntag einem unerwarteten Ansturm ausgesetzt. "Wir mussten Sonderschicht schaffen", sagt Inhaberin Susanne Weber.

"Bei uns war es den ganzen Nachmittag über richtig voll", ist auch von Doris Zimmermann vom Modehaus Müller zu vernehmen. "Und die Leute sind alle so schön entspannt. Da hat das Arbeiten richtig Spaß gemacht!"

"Total begeistert" zeigte sich am Sonntagabend EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. "Es war ein fantastisches Wochenende, alles hat gepasst, es waren so viele Leute in der Stadt! Und das Wetter hat das Ganze noch beflügelt." Die Zusammenarbeit von Kulturamt, EWG und Lions-Club habe hervorragend funktioniert, so Müller. Das "Experiment", die Food-Days zu Ostermarkt und verkaufsoffenem Sonntag hinzuzunehmen, sei bestens gelungen.

Die vielfältige Werbung habe gute Früchte getragen. "Viele Leute von weiter weg, die erstmals in Eberbach waren, zeigten sich sehr angetan von unserer schönen Stadt", war es Müller zu Ohren gekommen.