Eberbach. (jbd) Wo, bitte, ist der Parkplatz? Autofahrer, die ihr Vehikel in der östlichen Bahnhofstraße abstellen möchten, bewegen sich oft in einer Grauzone. Denn die Markierungen auf dem Pflaster sind so schwach, dass sie am Steuer fast nicht auszumachen sind. Darauf wies im Bauausschuss jetzt Andreas Meier von den Freien Wählern hin.

Werden die Parklücken nicht gerade durch die in Abständen aufgestellten Sitzbänke und Pflanzkübel oder durch andere parkende Fahrzeuge erkennbar begrenzt, kann es zur Glücksache werden, sie genau zu treffen.

Auch dass die Parkscheinautomaten im Stadtzentrum nur Münzgeld schlucken und das Rausgeld auf größere Beträge ganz und gar verschlucken, wollte Meier so nicht einfach stehenlassen. Die Reaktion der Stadtverwaltung steht noch aus.