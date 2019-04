Von Martina Birkelbach

Eberbach. 125 Ladevorgänge hat es laut Bürgermeister Peter Reichert von November vergangenen Jahres bis 31. März an den beiden neuen E-Tankstellen gegeben. 28 davon seien es im Jahr 2018 gewesen.

"Die Ladesäulen kommen bei den E-Fahrzeug-Fahrern sehr gut an", so das Stadtoberhaupt. Seiner Meinung nach hängt es auch damit zusammen, dass das "Auftanken" (noch) kostenlos angeboten wird.

Insgesamt können seit November vergangenen Jahres vier Elektroautos gleichzeitig in Eberbach auftanken. Dafür hat die Stadt je zwei öffentliche Parkplätze am Bahnhofsplatz und in der Brückenstraße (Ecke Breitensteinweg) mit einer Ladesäule und zwei Ladepunkten in Betrieb genommen (wir berichteten). Wie Bürgermeister Reichert weiter mitteilt, hat die Ladesäule am Bahnhofsplatz bislang ein wenig mehr Ladevorgänge zu verzeichnen. Maximal zwei Stunden können die Parkplätze zum Strom auftanken belegt werden; es muss eine Parkscheibe ausgelegt werden. Den Ökostrom liefern die Stadtwerke. Bei einem Auto können in zwei Stunden rund 6,60 Euro anfallen, die Kosten werden von der Stadt übernommen. Ab wann es kostenpflichtig werden soll, ist laut Bürgermeister Reichert "noch nicht abschließend geklärt".

Was allerdings ausreichend geklärt sein sollte: Die gekennzeichneten Parkplätze an den Ladesäulen sind ausschließlich für E-Fahrzeuge bereitgestellt. "Wir stellen leider immer wieder fest, dass die Parkplätze von nicht E-Fahrzeugen belegt sind", so der Bürgermeister.

Laut Bußgeld-Katalog sind dafür allerdings 10 bis 35 Euro fällig, "je nach Park-Dauer und Grad der Behinderung der Verkehrsteilnehmer".