Von Marcus Deschner

Eberbach-Rockenau. Zum Schulunterricht der besonderen Art luden die "Eulenspiegel" am Samstag in die Festhalle ein. Gut fünf Stunden lang drehte sich bei der ersten Prunksitzung des Clubs in der ausverkauften Halle fast alles ums Thema "Schule", das auch den Jahresorden der Karnevalisten ziert. Büttenreden, Gardetänze und Einlagen wechselten sich ab, das Publikum, unter das sich auch etliche Vertreter befreundeter Vereine gemischt hatten, machte begeistert bei Schunkelrunden, Raketen und Wellen mit. Präsident Dieter Redder und Steffi Müller-Heun führten wieder charmant durchs Programm, musikalisch begleitet von Hausmusiker Dennis Nussbeutel. Nachdem Tanzmäuschen Livi Zimmermann die Gäste verzaubert hatte, traten die Eulenknappen mit Schwertern an, sangen und erzählten manchen Witz. Streng hob der Till mit Schultüte in Gestalt von Angela Frömming wieder den Zeigefinger. Der hatte zwar auch schon mal auf Lehramt studiert: "Doch daraus ist zum Glück nichts geworden, denn die Lehrer stehen ja heute soooo unter Stress…".

Taucherwastl Johann Bachl musste liefern: den Klassiker "Kaulquappesocke". Foto: Marcus Deschner

Als Teenies und junge Löwen kamen die Eulenküken auf die Bühne. Dann war Nachwuchstalent Hannes Zimmermann "aus einem alten Zauberergeschlecht" in seinem Element. Er brachte nicht nur dem Publikum das Zaubern bei, sondern erklärte auch der Polizei, warum in Rockenau Tieffliegen nicht erlaubt ist. Mit grazilen Bewegungen wirbelte Tanzmariechen Laura Blank über die Bühne. "Im ganze Saal ist’s wohl bekannt, ich bin schon lang’ im Ruhestand", stellte Rentner Willi Rebscher fest. Langeweile kenne er freilich nicht. So ärgere er lieber seine Frau, die ihn dann immer zum Einkaufen schicke. Dabei treffe er stets seine Kumpels und man zwitschere das ein oder andere Bierchen. Obwohl Rentner ja eigentlich gar keine Zeit hätten.

Das "Original Rockenauer Napalm Duo" alias Johann Bachl und Dennis Nussbeutel zeigte, wie zünftig es auf der Alm zugeht. Elegant bewegten sich die Eulenfunken über die Bühne, ehe dort zur Ordensverleihung für die Ehrengäste geladen wurde (Bericht folgt). Mit einem musikalischen Museumsbesuch, bei dem es auch tänzerisch so richtig rund ging, leiteten die "Nachteulen" zur Pause über.

Büttenreden, Einlagen und Gardetänze wechselten auf der Bühne ab: im Bild die Eulenfunken. Foto: Marcus Deschner

Die Lacher auf seiner Seite hatte zum Auftakt der zweiten Halbzeit das Männerballett. Da hieß es nicht nur "We don’t need no education" von Pink Floyd. "Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz", erklärten Jule Bettinghausen und Sophia Wierz, die erstmals auf den Brettern, die die Welt bedeuten, standen. Vom Planet Bulwa direkt nach Rockenau gebeamt wurde Tina Kämmler bei ihrer "Owlrigt-now-Show". Doch das außerirdische Wesen fand sich hier schnell zurecht und erwies sich als reinster Schlagerstar.

"Wegen dem hiesigen Dialekt Probleme schon bei der Anfahrt" hatte Barbara Krawczyk, die den Gästen anschließend gemeinsam mit ihrem Göttergatten Roman Erdkundeunterricht erteilte. Sie ging insbesondere der Frage nach, wie sich der Siegeszug des Gerstengetränks über den Erdball ausbreitete. Eine Augenweide waren wieder die "Eulensterne" mit ihren Tänzen. Da tauchte auch schon wieder Wastl (Johann Bachl) aus den trüben Fluten des Neckars auf. Und weil’s keine "gescheite Unterwasserschule" gibt, musste er halt auf den harten Bänken der Dr.-Weiss-Schule beim Neckarlauer Platz nehmen. Er ließ das Publikum gern an seinen vielfältigen Erlebnissen teilnehmen. Nicht drumrum kam der Taucherwastl auch dieses Jahr wieder um seinen Klassiker "Kaulquappesocke", der lautstark von den Gästen eingefordert wurde.

Das Männerballett hatte mit "We don’t need no education" die Lacher auf seiner Seite. Die Schuljungs zeigten, dass sie längst gescheit sind. Foto: Marcus Deschner

Angesagte Schlager gaben die Singeulen Dieter Redder, Steffi Schölch und Roland Schneider zum Besten. Als letztes "Highlight" begeisterten die "Flames" in Gestalt von Zuckerpuppen den Saal, ehe sich alle Akteure zum großen Finale auf der Bühne trafen. Am kommenden Wochenende wiederholen die "Eulenspiegel" noch zwei Mal ihren besonderen Schulunterricht.