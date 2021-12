Eberbach (fhs) Die Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" will das südwestlich von Kernstadt und Neckarwimmersbach gelegene Waldgebiet von Windrädern frei halten. Ihr geht es um den Erhalt von Natur, Lebensqualität, Eberbacher Standortfaktoren sowie Wertbestand von Immobilien. "Rettet den Hebert" setzt zudem beim Thema erneuerbare Energien vorrangig auf Methoden, die das Erscheinungsbild Eberbachs weniger beeinträchtigen als ein weithin sichtbarer Windpark. So stellte Bettina Greif die Initiative auch bei der "Bürgerwerkstatt Klimaschutz" vor.

"Rettet den Hebert" will im Vorfeld des Eberbacher Windkraft-Bürgerentscheids vom 3. April 2022 etwa fünf Infostände aufschlagen und auch eine Informationsveranstaltung anbieten. Dabei geht es der Initiative darum, Fakten bekannt zu machen und die Bürger zu motivieren, von ihrem Stimmrecht geb rauch zu machen und sich am Bürgerentscheid zu beteiligen. "Rettet den Hebert" hofft, dass mehr als jene 34,8 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen werden. Dieser Anteil hatte sich 2015 an der Bürgerbefragung beteiligt, bei der sich von 4014 gültigen Stimmen 2360 (58,8 Prozent) für Windkraft am Hebert ausgesprochen hatten. Ihre Argumente dagegen legt "Rettet den Hebert" auf der gleichnamigen Internetseite dar, auf der auch das Flugblatt herunter geladen werden kann.

Lächeln ist die netteste Art, Zähne zu zeigen: Bettina Greif (Initiative rettet den Hebert) und Jens Thomson (Initiative Windenergie für Eberbach IWE). Fotos: Hüll

Bei dem jetzt online abgehaltenen Bürgerdiskussionsforum mit anschließendem Bilden von Arbeitsgruppen standen Überlegungen im Vordergrund, wie die Stadt bis 2035 klimaneutral gemacht werden könnte. Unter den bis zu über 60 Teilnehmenden waren sowohl Befürworter von Windkraft am Hebert wie auch Skeptiker und Kritiker.

Kritik an den unterschiedlichen Veröffentlichungen klang gleich beim Vorstellen der verschiedenen Initiativen in Sachen "Klimaschutz" an: Jens Thomson, u.a. als Vertreter der Initiative Windenergie für Eberbach (IWE) aktiv, bemängelte, dass auf dem Flugblättern von "Rettet den Hebert" veraltete technische Datenangaben von vor zehn, 15 Jahren unkorrigiert weiter veröffentlicht werden. Leider seien sowohl die technischen Daten der vom ausgewählten Interessenten BayWa re. wie auch dessen Visualisierungen bisher nicht öffentlich frei gegeben, so dass eine Gegenüberstellung den Unterschied zu den Veröffentlichungen von "Rettet den Hebert" deutlich machen könnte.

Ein weiteres Vertiefen der Meinungsverschiedenheiten in der Windraddebatte unterband Bürgerwerkstatt-Moderator Steffen Krenzer vom Verein "Mehr Demokratie". Er begründete, dass die gegensätzlichen Positionen ja deutlich gemacht worden seien. Für den eigentlichen Zweck der Bürgerwerkstatt sei es nicht hilfreich, dies weiter zu vertiefen (was einzelne Schreiben im Chat der Onlineveranstaltung bereits begonnen hatten). Im Vorfeld des Bürgerentscheids werde es in Eberbach dazu detailliert noch Angebote beider Seiten geben. Die an der aufkommenden Debatte Beteiligten ließen es vorerst dabei bewenden.