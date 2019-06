Eberbach. (cum) Waldbestattung am Kirchel auf dem Hebert, mehr Solarstromanlagen auf Gebäuden, die der Stadt gehören: Zwei Anträge, die die CDU kurz vor der Kommunalwahl gestellt hat, stehen neben der Rohbauvergabe fürs Feuerwehrhaus auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juni, um 18.15 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses.

Mit einem Waldfriedhof am Kirchel auf dem Hebert soll der Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen Rechnung getragen werden, so die offizielle Begründung. Eine vor Jahren vorgenommene verwaltungsinterne Prüfung von neuen Bestattungssorten in Eberbach habe bis heute zu keinen Ergebnissen geführt.

Der Eberbacher Friedhof werde zwar derzeit umgestaltet, Eberbacher, die eine Waldbestattung wünschten, seien aber gezwungen, auf Friedwälder in größerer Entfernung auszuweichen.

Dass es bei einem Friedwald auf dem Hebert zu einem Interessenkonflikt mit Plänen für den Bau von Windrädern dort kommen könnte, bleibt in dem Antrag unerwähnt. Die CDU-Fraktion hat sich im Gemeinderat allerdings auch schon klar dagegen ausgesprochen, dass auf dem Hebert Windräder gebaut werden.

Der Antrag für mehr Solarstromanlagen auf städtischen Dächern bezieht sich auf ein Gutachten von 2008, das 2009 in Auftrag gegebene Solarkataster Sun Area und den baden-württembergischen Energieatlas, in dem geeignete Dachflächen in Eberbach ausgewiesen werden.

Dem Energieatlas zufolge sind etliche Dächern städtischer Gebäude geeignet, um dort Fotovoltaikanlagen installieren zu können.

Das soll die Stadtverwaltung jetzt gemeinsam mit den Stadtwerken prüfen. Zu Beginn der Sitzung ist Zeit für Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner.