Von Peter Bayer

Eberbach. Es war die Zeit des Waldsterbens, die den jungen Biologiestudenten Paul Danquard geprägt hat. Ein Grund dafür waren die Emissionen des Autoverkehrs, dem er in der Folge kritisch gegenüberstand. Er sah es als Herausforderung an, überall ohne Auto hinzukommen. "So militant wie früher bin ich nicht mehr", sagt der inzwischen 66-Jährige. "Einhundertprozentig geht nicht gut", hat er erkannt. Bei den Auftritten des Musikers – er ist der männliche Teil des Duos Sanny und Paul – im Odenwald würde das auch gar nicht gehen. Dennoch hat er seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts kein Auto mehr besessen.

Ende der 1970er Jahre ist er zum Teil noch mit dem Auto des Vaters gefahren. Als der VW Käfer nicht mehr durch den Tüv kam, war es für ihn das Signal zum Umbruch. "Ich versuche, wenn irgend möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen." So ist er, als er noch in Dossenheim gearbeitet hat, mit dem Zug bis Heidelberg Karlstor gefahren und weiter mit dem Rad nach Dossenheim. Wenn er in Heidelberg oder Mosbach auftritt, kommt er nicht ohne Auto aus. "Wir brauchen ein Auto für die Anlage, Sanny und ich fahren dann mit dem Zug."

Doch nicht nur zur Arbeit nutzt er die öffentlichen Verkehrsmittel. "Man kann auch Urlaub ohne Auto machen." An die spanische Küste etwa ging es mit dem Nachtzug im Liegewagen nach Barcelona.

Auch für die anderen Urlaubsreisen ins Ausland hat Danquard den Zug genommen. "Du kommst mit den Mitreisenden ins Gespräch, lernst Leute kennen – das geht im Auto einfach nicht."

Das entspannte Fahren im Zug nutzt der 66-Jährige aber noch für anderes: etwa zum Lesen, Komponieren, Dichten oder Planen. Bei all seinen Fahrten hat er eines festgestellt: "Der Ruf der Bahn ist schlechter, als sie wirklich ist. Aber in Deutschland sieht man halt immer nur die braunen Stellen im Apfel, aber nicht das restliche Gute." Einen Kritikpunkt gibt es für ihn aber doch: Die fehlenden Informationen, wenn nicht alles klappt wie vorgesehen.

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln spielt auch das Fahrrad für Paul Danquard eine Rolle. Allerdings ohne Motorunterstützung. "Ich habe ein ganz normales Rad. So lange ich Muskeln habe, benutze ich sie auch", sagt er. So ist das Zweirad für ihn zum einen eine Möglichkeit, unabhängig beweglich zu sein, zum anderen aber auch ein Teil seines Fitnessprogramms. "Für kurze Strecken ist es ideal", sagt er. Ob nach Hirschhorn zum Kaffee trinken oder am Neckar entlang nach Krösselbach. "Du bist direkter an der Natur, das ist ein ganz anderes Gefühl", schwärmt er.

Man kann mit dem Rad so viel machen, sagt er. Etwas besser machen könnte man auch beim Radwegenetz in Eberbach. So sei es auf der Neckarbrücke schon manchmal eng. "Aber in Mannheim oder Heidelberg ist das ein noch größeres Problem", relativiert er.