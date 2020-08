Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Der am wenigsten geeignete Spruch für das seit zweieinhalb Jahren klaffende Bauloch vor der Michaelskirche ist fraglos dieser: "Gut Ding will Weile haben". Harald Bruckner bringt ihn. Bruckner ist Bauleiter des Generalunternehmers mit Sitz in Mannheim, der hier nach einer schier endlosen Wartezeit auf die Baufreigabe das neue Gebäude eigentlich Mitte Juni hätte hochziehen sollen bzw. wollen – nach Informationen der Rohbaufirma, die zu diesem Zeitpunkt die Bodenplatte betonierte. Jetzt klemmt’s schon wieder, diesmal mit Bodenplatte – und mit Bruckner an verantwortlicher Stelle. Wegen "Schwierigkeiten mit der Baugrube. Zur Sicherung der Nachbarwand mussten Änderungen vorgenommen werden", erklärt der Weinheimer auf Anfrage. Die Wand, sagt er, sei uneben und nicht im Lot gewesen, und man habe den Nachbarn nicht unnötig behelligen wollen. Jetzt sei aber alles geregelt: Das Kellergeschoss des Neubaus in der Bahnhofstraße 2, der Wohnungen und einen Dönerimbiss beherbergen wird, wurde um 17 Zentimeter verkleinert, die Kellerwände aus Beton-Fertigteilen werden gerade produziert. "Binnen 14 Tagen werden sie montiert", wagt sich der Bauleiter an eine zeitliche Festlegung. Ob das Wandproblem vorher nicht erkennbar war? Wieder spricht Bruckner die Notwendigkeit eines gutnachbarlichen Verhältnisses an. Und andere Hürden mehr, die, wenn jetzt alles klappt, den Bau um weitere zehn Wochen verschleppt haben werden. "Ich habe das Gefühl, dass die Coronakrise gern als Ausrede für Verzögerungen herhalten muss", so Bruckner. Und bis das "Wandproblem" abgeklärt war, bis die Pläne gezeichnet, die Statiker, die Architekten etc. ihr Plazet gegeben hatten: "Das formal abzusichern ist ein komplizierter Weg". Immerhin rechnet Bruckner aber doch mit einem "guten Ding" nach all der Weile.