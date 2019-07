Eberbach. Alle 66 Zehntklässler an der Realschule Eberbach haben ihre Abschlussprüfungen bestanden und damit die Mittlere Reife erlangt. Mit den Schülern freuen sich Rektor Markus Hanke und die Klassenlehrer Sonja Dietz (10 a), Manuela Messerschmidt (10 b) sowie Alexander Schulz (10 c). Die offizielle Verabschiedung der diesjährigen Realschulabsolventen wird am Dienstag, 16. Juli um 19 Uhr in der Eberbacher Stadthalle stattfinden (Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Bestanden haben (in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen): Zahra Ali (Eberbach), Marco Berger (Eberbach) Alexandra Bieber (Pletersbach), Tim Borsbach (Oberdielbach), Andreas Bratkov (Eberbach), Romina Briganti (Oberdielbach), (Amina Brissa (Eberbach), Sarah Draxler (Schönbrunn), Dominik Dumler (Eberbach), Kim Ebert (Schönbrunn), Marvin Ebert (Weisbach), Joshua Eichner (Eberbach), Jan Eiermann (Pletersbach), Selenay Eryilmaz (Eberbach), Michelle Franz (Eberbach), Karina Friedrich (Weisbach), Enrico Fundis (Oberdielbach), Lotte Gaschler (Moosbrunn), Kristina Gerber (Eberbach), Salomo Gross (Strümpfelbrunn), Felix Heisner (Weisbach), Leon Heiß (Schönbrunn), Silas Helm (Schollbrunn), Nils Herminghaus (Eberbach), Lea Hettinger (Schollbrunn), Felix Hock (Eberbach), Lisa Ihrig (Oberdielbach), Silas Joho (Oberdielbach), Suttikan Angkhana Keilhauer (Zwingenberg), Liam Kircher (Mülben), Kornelia Ksiazek (Eberbach), David Lange (Schönbrunn), Jenny Lind (Eberbach), Lars Lischke (Schwanheim), Lisa-Tamina Lopinsky (Waldkatzenbach), Alyssa Maniglia (Eberbach), Ferit Metan (Eberbach), Michael Metzger (Pleutersbach), Marie Münch (Friedrichsdorf), Jan Neder (Oberdielbach), Yannick Neureuter (Eberbach), Lea Katharina Praetorius (Friedrichsdorf), Rebecca Predikant (Hirschhorn), Markus Proksch (Waldkatzenbach), Paul Rabung (Allemühl), Jasmin Reinwald (Hirschhorn), Lukas Richter (Eberbach), Angelina Rodionow (Eberbach), Marie Rudolf (Schönbrunn), Nico Joachim Schäfer (Oberdielbach), Artur Schreiber (Eberbach), Hanna Emma-Marie Schweda (Schollbrunn), Florian Seib (Eberbach), Christian Seibert (Strümpfelbrunn), Lucas Steck-Atzinger (Strümpfelbrunn), Rika Stumpf (Eberbach), Cenker Tunali (Eberbach), Tim Walldorf (Waldkatzenbach), Miron Walter (Igelsbach), Sophia Walter (Hirschhorn), Marius Walz (Weisbach), Marcel Weber (Eberbach), Lara-Mae Wettig (Eberbach), Tizian Weis (Hess. Igelsbach), Celine Wieland (Mülben) und Ben Wolf (Schönbrunn).