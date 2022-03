Von Peter Bayer

Eberbach. Dass der Asphalt im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Pestalozzistraße erneuert werden muss, darüber gibt es im Eberbacher Gemeinderat keine zwei Meinungen. Trotzdem wurde die Freigabe der Entwurfsplanung in der jüngsten Sitzung nicht erteilt, sondern nach einer längeren kontroversen Diskussion ohne Abstimmung auf die folgende verschoben.

Im Asphalt der Zufahrt zum Schulzentrum in der Steige gibt es Setzungen und Netzrisse durch die hohe Beanspruchung, führte Volker Hafen, Leiter der Tiefbauabteilung, aus. Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke hätten die Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass die Busse aufgrund des starken Neigungswinkels der Berliner zur Pestalozzistraße immer wieder mit dem Vorbau auf der Straße aufsetzen. Vorgesehen ist, den Asphalt auf einer Fläche von etwa 520 Quadratmetern herauszunehmen und den vorhandenen Neigungswinkel innerhalb des Kreuzungsbereichs zu korrigieren.

Angeordnet wurden – aufgrund der Starkregengefahrenkarte – zusätzliche Straßenabläufe zur Straßenentwässerung. Abschließend soll wieder eine Asphaltdecke aufgebracht und mit entsprechender Markierung versehen werden. Die Kosten für die Maßnahme wurden mit 200.000 Euro berechnet.

Die Stadtwerke erneuern derzeit im Zuge des Projekts "Wasser 2025" entlang der Friedrichsdorfer Landstraße eine Hauptwasserleitung. In diesem Zuge wurden bereits hydraulische Erneuerungen im nahen Umfeld des Kreuzungsbereichs sowie in der Friedrichsdorfer Landstraße ausgeführt.

"Die Kreuzung ist am Ende", merkte Udo Geilsdörfer (Freie Wähler), Leiter der Gemeinschaftsschule an. Er appellierte, die parkenden Autos rechtzeitig zu entfernen, da die Halteverbotsschilder ignoriert würden. Hier regte er eine stärkere Kontrolle an.

Peter Stumpf (AGL) vermisst bei dr Planung einen Radweg in der Berliner Straße. "Der Weg gehört zur Schule fortgesetzt." Die Straße sei sehr breit, mit Grasflächen daneben. "Hier hätte man einen Radweg vorsehen können." Für die Radler sei es derzeit eine gefährliche Situation, ein Radweg absolut zwingend und für eine Menge Schüler eine bessere Lösung.

Als primäres Ziel bezeichnete Hafen die Asphaltsanierung. Professor Dr. Dietmar Polzin (Freie Wähler) bat darum, bei allen Baumaßnahmen künftig die Radfahrer zu berücksichtigen. Bürgermeister Peter Reichert schlug vor, die Entscheidung zurückzustellen und dem Planer den Auftrag zu erteilen, einen Radweg mit zu planen. "Wir setzen die Hoffnung auf das Verkehrskonzept", sagte Hafen. Lothar Jost (AGL) wollte wissen, wie konkret der Zugriff auf das Konzept sei. "Der Auftrag ist noch nicht erteilt", antwortete Kermbach. Erst wenn der Förderbescheid da sei, dürfe man den Auftrag erteilen.

Ist der derzeitige Fußweg in der Berliner Straße breit genug oder zu schmal für einen Fuß- und Radweg? Foto: Peter Bayer

Peter Stumpf stimmte dem Vorschlag des Bürgermeisters zu. Auf das Mobilitätskonzept werde man noch eineinhalb Jahre warten müssen. Er erinnerte daran, dass der damalige Stadtbaumeister Dittert den Radweg in der Berliner Straße ausbauen hat lassen. "Warum wurden die Schilder abgebaut? Die Kreuzung ist sehr breit."

Laut Kermbach gingen die Städte derzeit dazu über, dem Radweg mehr auf die Straße zu verlegen. "Die Busse setzen auf", sprach sich Peter Wessely (Freie Wähler) gegen eine Verzögerung aus und Michael Schulz (CDU) appellierte, nicht alles kurz vor Ende noch umzuschmeißen.

"Die Schüler fahren durch die Steige- und Waldstraße, nicht die Berliner Straße", meldete sich Geilsdörfer noch einmal zu Wort. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz käme mit dem Rad. Für Klaus Eiermann (SPD) ist "die Sache nicht ausgereift". Er pflichtete Polzin bei, die Radfahrer immer zu berücksichtigen. Er sah "keinen akuten Handlungsbedarf".

Bürgermeister Reichert schlug vor, sich die Zeit zu nehmen und den Planer entsprechend zu beauftragen. Das Ergebnis solle, ohne vorherige Behandlung im Bauausschuss, "auf jeden Fall in der nächsten Sitzung vorgestellt werden". Ein Vorschlag, der auch bei Michael Schulz auf Zustimmung stieß: "Mit vier Wochen können wir gut leben". Weniger bei Udo Geilsdörfer. "Der Radweg wird in der Berliner Straße nicht genutzt werden", ist er überzeugt. "Nur weil im Moment die Ströme noch so sind", widersprach Peter Stumpf.