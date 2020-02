Auch am Sockel des St. Nepomuk auf der Neckarbrücke haben sich Liebende mit Schlössern verewigt. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Liebesschlösser gibt es auch auf der Eberbacher Neckarbrücke: Dort finden sich direkt an der Figur des St. Nepomuk vier solcher Exemplare. Der Schutzpatron der Brücken, Flößer und Schiffer hat ein wachsames Auge auf die Schlösser, die für die Ewigkeit der Liebe stehen. Im Gegensatz zu Berlin ist es in der Neckarstadt nicht verboten, derlei Herzlichkeiten an Brücken anzubringen. Wer die Schlösser dort angebracht hat, ist nicht zu entziffern. Jedenfalls sind die vier Schließen normale Vorhängeschlösser, die schon ein bisschen Rost angesetzt haben. Es gibt längst einen Markt, über den man kunstvoll gefertigte Liebesschlösser inklusive Wunschgravur ordern kann. Um die 20 Euro muss man dafür allerdings schon hinlegen.