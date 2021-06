Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am Samstagmittag um 12 Uhr dreht Dieter Gerbracht ein letztes Mal den Schlüssel seines Ladens in der Odenwaldstraße 38 rum. Seit 31. Mai ist bereits geschlossen. Noch läuft der Resteverkauf, aber es lief gut und es sind nur noch wenige Artikel vorhanden. Am heutigen Samstag um 12 Uhr ist sein gleichnamiges Geschäft "SP Gerbracht" Vergangenheit. Und damit schließt das letzte in Eberbach ansässige "Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik, Multimedia und Telefon samt Service".

27 Jahre lang war Gerbracht Geschäftsinhaber, es lief immer gut. Mit der Corona-Pandemie hat die Schließung nichts zu tun, für den 73-Jährigen ist es einfach an der Zeit, die Pforten dichtzumachen. Keinesfalls wird es für ihn heute ein komisches Gefühl sein: "Ich bin Realist. Irgendwann muss ich zumachen. Wenn es plötzlich gewesen wäre, wäre es etwas anderes gewesen. Aber ich denke schon einige Jahre darüber nach."

Er nennt drei Gründe, warum er überhaupt noch so lange über seine Rente hinaus geöffnet hatte: "Ich habe das Geschäft gerne gemacht. Ich habe es den treuen Kunden zuliebe noch länger betrieben und auch meinem Mitarbeiter zuliebe". Da dieser Mitarbeiter nun in Rente gegangen ist, war es auch für Gerbracht an der Zeit aufzuhören. Er betont: "Das Geschäft lief immer gut, auch während ein Kollege nach dem anderen verschwunden ist. Irgendwie müssen wir es richtig gemacht haben; und das erfüllt mich auch mit einem gewissen Stolz".

Seine Hoffnung "für Eberbach und seine treuen Kunden" ist nun, dass sich ein Nachfolger findet. Bislang gibt es offiziell noch keinen, der nächste "vergleichbare Betrieb" ist derzeit im etwa 15 Kilometer von Eberbach entfernten Beerfelden.

Gerbracht hat seinen Fernsehtechnikermeister gemacht und 30 Jahre lang in der Werkstatt bei der früheren Firma Elektro Sauer in der Kellereistraße gearbeitet. Im Jahr 1994 hat er sich in der Odenwaldstraße in dem angemieteten rund 90 Quadratmeter großen Verkaufsraum plus Werkstatt selbstständig gemacht. "Die Konkurrenz war damals groß" erzählt er und berichtet, dass es in Eberbach noch fünf andere Mitbewerber gab. Sein Geschäft lief trotzdem gut, zeitweise hatte er noch drei weitere Mitarbeiter. "Die Konkurrenz hat immer belebt. Man hatte mehr Druck, konnte sich aber auch austauschen."

Durch den Wandel der Technik sind "Geräte im Laufe der Zeit immer betriebssicherer geworden". Reparaturen gingen zurück. "Dafür kamen dann ab dem Jahr 2000 immer mehr Multimedia-Artikel auf den Markt; das stieg allmählich an", erzählt der Geschäftsinhaber. Seine Firma hat unter anderem vermehrt Sat-Anlagen gebaut, Kabelanschlüsse oder Internetzugänge installiert. Weiterhin wurden aber auch Fernseher, Hi-Fi-Anlagen oder Telefone verkauft.

"Vieles wurde zudem über die Kooperation mit einem Elektronikpartner über einen Online-Shop verkauft." Durch diese Kooperation "waren auch die Preise immer konkurrenzfähig".

Ein Schockerlebnis war für Gerbracht das schwere Busunglück im Januar 2018. Denn der Bus der Linie 821 krachte in seine Schaufensterfront. Der Linienbus, der als Schulbus eingesetzt wurde, kam aus Waldbrunn, fuhr talabwärts durch die Odenwaldstraße und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst rammte er einen geparkten Kleinlaster und zwei Autos und dann die Schaufensterfront des Elektrofachgeschäfts.

"Mein Mitarbeiter kam in den frühen Morgenstunden, unmittelbar nach dem tragischen Unfall, dort an. Er wollte in den Laden. Er hat sich bei mir gemeldet. Das war ein Schock, ein Drama, die vielen verletzten Kinder."

Die zerstörte Wand war Gerbracht damals "völlig egal", die wurde repariert und das Geschäft lief am nächsten Tag weiter.

Nun fehlen auch die Aufschriften "SP Gerbracht", und im Inneren des Ladens stehen nur noch vereinzelt Artikel herum. Gebracht freut sich auf mehr Zeit für die Familie, für die beiden Enkelkinder. Er will mehr wandern und vor allem mehr lesen. "Ich hatte immer nur drei Wochen Urlaub im Jahr, jetzt werde ich die freie Zeit nutzen", sagt er. Natürlich freut er sich auch auf mehr Zeit fürs Fliegen. Seit seinem 14. Lebensjahr geht der inzwischen 73-Jährige "gerne in die Luft". Er ist im Segelfliegerclub Eberbach als Fluglehrer tätig, war zwischendurch auch in Mosbach/Lohrbach als Motorfluglehrer aktiv. 20 Jahre lang war er zudem im Prüfungsrat für das Regierungspräsidium Karlsruhe. "Ich werde weiter am Wochenende fliegen und durchaus dann auch mal unter der Woche", sagt er. So wird ihm das letzte "Schlüsseldrehen" am Samstag nicht schwerfallen. Einzig die Sache mit dem fehlenden Nachfolger, die beschäftigt ihn schon.