Nadelholzstämme aus der ganzen Region sind derzeit wieder in der Eberbacher Au ausgestellt. Gebote können bis Mitte Februar abgegeben werden. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Auf die Zielgerade geht die 14. Nadel-Wertholzsubmission in der Eberbacher Au. "Am heutigen Freitag ist Anfuhrstopp", gibt der Geschäftsführer der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland FVOB) mit Sitz in Buchen, Helmut Schnatterbeck, auf Nachfrage Auskunft. Diese vermarktet das Holz für Kommunal- und Privatwälder und arbeitet bei der Submission diesmal mit Forst BW zusammen.

Das Forstamt des Neckar-Odenwald-Kreises und das des Rhein-Neckar-Kreises wechseln sich jährlich bei der Unterstützung der Aktion ab. Deutlich über 700 Festmeter Holz und somit einiges mehr als im Vorjahr wurden in der Au auf dem Kuckucksmarkt-Festplatz und entlang dem Radweg nach Pleutersbach abgeladen. "Überwiegend Lärchenstämme" sind laut Schnatterbeck nach Eberbach gebracht worden. Erfahrungsgemäß werde viel von dieser Holzart nach Norditalien verkauft, wo es beim Haus- und Balkonbau Verwendung finde. Keine große Rolle spiele hingegen heuer die Fichte, denn die sei ein Massensortiment und finde derzeit nicht so viele Käufer. "Der Aufwand lohnt sich da nur bei Top-Stämmen".

Kommende Woche werden Schnatterbeck zufolge die Stämme vermessen. Die kommen unter anderem aus der Heilbronner Gegend, vom Markgräflichen Forstamt Zwingenberg, aus Heidelberg, Weinheim, dem Bayerischen und von Hessen Forst. Dann wird das Verzeichnis an Interessenten versandt. Das ist ebenfalls auf der Homepage der FVOB einsehbar. Gebote für die Stämme können bis Mittwoch, 17. Februar, 16 Uhr eingereicht werden. Tags darauf findet in Buchen die Eröffnung der Gebote statt.

"Zentrale Lage am Neckar und Infrastruktur stimmen einfach", erklärt Schnatterbeck, warum die Submission wieder in Eberbach stattfindet. Auch sei der Standort "einfach identitätsstiftend für den Odenwald", schwärmt der erfahrene Forstmann. Ganz abgesehen davon, dass man in der Au hochwasserfrei sei. Ende März müsse der Platz dann wieder vollständig geräumt sein.