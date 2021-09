Vor seiner Wahlkampfansprache und der Direktrunde „Auf ein Glas mit Kurt Beck“ an den Tischen gab’s Fotogelegenheiten für Parteifreunde mit dem ehemaligen SPD-Bundesvorsitzenden im Restaurant am Leopoldsplatz. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Vierzig Zentimeter. Das ist in etwa der Abstand, wenn Kurt Beck sich "nah bei de Leud" hingesetzt hat und zuhört: Sorgen, Nöte, Bitten und seit neuesten auch wieder Glückwünsche zur Aufbruchsstimmung in der SPD, "die wieder da ist".

Der frühere Bundesvorsitzende dieser Traditionspartei, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und inzwischen Ehrenvorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung hat mit dem Wahlkampfauftritt auf der Terrasse des Restaurants am Leopoldsplatz Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci unter­stützt. Dieser bewirbt sich nach zwei Amtszeiten zum vierten Mal um das Mandat für Berlin. Gezielt hat er den Termin mit einem Parteiprominenten nach Eberbach gelegt, weil hier bei der Landtagswahl Jan-Peter Röderer mit seinem landesweit hervorstechenden Stimmenergebnis von 30 Prozent "die Messlatte für mich schon sehr hoch gelegt hat".

Bei Weißburgunder vom Leimener Mannaberg und Breisacher "Graf von Ka­geneck"-Tuniberg-Spätburgunder-Rosé haben sich rund 80 überwiegend der SPD Nahestehende oder Mitglieder zusammengefunden, um an Castelluccis auch sonst wiederholt angebotenem Format "Auf ein Glas mit..." teilzunehmen – heute eben mit "König Kurt".

Der Pfälzer Landesvater a.D. unterbricht die gelöste Abendstimmung eingangs zwar mit einem Kompliment aber doch abrupt, nachdem Eberbachs SPD-Altvorderer Manfred Wernz noch fröhlich "Ohne Worscht, Weck un Wei, geht der Pälzer ei" gerufen hat. Beck dankte für die Einladung an "diesen schönen Ort" mit Blick auf den Neckar: "Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Fluss in seinem Bett bleibt", erinnert Beck an die vollkommen andere Stimmung in den Landstreifen etwa der Pfalz, die vom Hochwasser verwüstet da liegen und denen ja auch Eberbacher Hilfe zukommen lassen.

Solchermaßen ernüchtert gelingt Beck spielend der Schwenk zum trockenen steifen Hanseaten Olaf Scholz, der auch in Eberbach neben Wahlkreiskandidatem Castellucci von den Plakaten blickt. Mit "Wir wollen nicht, dass er sich verbiegt" und "Olaf ist jemand, der die sozialen Dinge anpackt" schlägt Beck den Weg ein zum schon nicht mehr dezenten Hinweis, dass mit Helmut Schmitt schon einmal ein Norddeutscher Kanzler war – und nicht der Schlechteste."

Mitten drin ist Beck in den Wahlkampfthemen; er handelt die "Respekt"-Punkte der SPD-Agenda ab: Respekt vor der Arbeitsleistung von Menschen, die davon auch leben können müssen, Respekt vor der Natur, deren Erhalt "nicht ideologisch überhöht" sein dürfe und einzubinden sei in den wirtschaftlichen und den sozialen Zusammenhang. Respekt gehöre sich auch vor anderen Kulturkreisen. Beck spricht das Thema "12 Euro Mindestlohn" ebenso an wie das der bezahlbaren Mieten oder die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen etwa für Pflegeberufe auch in kirchlichen Einrichtungen.

Hatte Beck landesväterlich altersweise seine Rede begonnen, steigert er sie jetzt zur Attacke auf die Christdemokraten; deren Abstimmungsverhalten in der gemeinsamen Regierungskoalition etwa beim Umlegen der Abgaben für einen ökologischen Umbau von Wohnungen wirke deutlich zu Lasten der Mieter und trage zu weiteren Einkommensverlusten der kleinen Leute bei.

Beck: "Das kann man in der Bibel nachlesen: es gehört sich so, dass der Ochs, der da drischt, sein Futter verdient hat!" (Kann man tatsächlich: die wörtlich etwas anders lautende Bibelstellen finden sich gleich dreimal bei 5.Mose 25,4, 1.Timotheus 5,18 und in Paulus’ Briefen 1.Korinther 9,9).

Ob bibelfest oder nicht, das Publikum applaudiert zu Becks nun auch von aktiver Gestik begleiteten Sätzen und Forderungen wie dem, dass es nach der Pandemie nicht reiche. "den Pflegenden Dank zu klatschen, sondern jetzt ist auch für gerechten Lohn zu sorgen!" In der Gesellschaft müssten starke Schultern mehr tragen als die schmalen Schultern. Das gelte fürs Beibehalten des Solidarzuschlags wie für Steuern für internationale Konzerne, um mit den Mitteln u.a. die Folgen von Flut, Pandemie und Aufgaben wie das Beseitigen der Defizite im Schulwesen zu bezahlen.

Nochmals bemüht Beck eine Bibelinterpretation: mit "An ihren Taten sollt ihr sie erkennen" lehnt er sich an am mahnenden ersten Johannesbrief, ohne jedoch die Wahlbewerber Olaf Scholz wie Lars Castellucci mit dem von Johannes gemeinten Heiland gleichzusetzen.

Beck wirbt für die Stimmabgabe am 26. September: "Es lohnt sich, zu gucken, wen wir da an die Spitze der Republik stellen. Eine Zeitlang hat ein Teil der Medien so getan, als gebe es nur Schwarz und Grün. Aber der Großteil der Menschen will selber denken. Also gehen Sie wählen. Der einzige, der am 26. September in seinem Bett bleiben soll, ist der Neckar."