Eberbach. (RNZ) Zum diesjährigen Weihnachtsrock am Mittwoch, 26. Dezember, erwartet das Kulturlabor in der Friedrich-Ebert-Straße am Rathaus Uwe Janssen und Band. Spätestens seit der CD "Clochard" von 1992 ist Singer, Songwriter und Bandleader Uwe Janssen auch über die Region Heidelberg hinaus kein Unbekannter mehr. Die zweite ebenfalls deutschsprachige CD "Noch lang nicht vorbei" erschien 1997. Aufgenommen wurde diese in Peter Maffays Red Rooster-Studio in Tutzing und bei Edo Zanki im Kangaroo-Studio in Karlsdorf. Diese CD wurde in der damaligen Medienlandschaft genauso beachtet wie sein Erstlingswerk, was diverse TV-Auftritte und Radioeinsätze bestätigten.

Uwe Janssen & Band spielen nicht nur die eigenen Songs sondern auch Musik von den Rolling Stones, den Beatles, Bob Dylan, U2, Tom Petty, CCR, Neil Young, R.E.M. - Rockklassiker aus vielen Jahrzehnten der Musikgeschichte.

Authentisch und doch mit eigener Note, erdig und rau oder verträumt und zart - auf jeden Fall immer mit viel Leidenschaft für diese zeitlose Musik. Auf der Bühne agiert die Band ohne viel Schnickschnack und Gerede und trotzdem gleich ansteckend. Live zu spielen ist erkennbar immer noch ein großer Spaß für Uwe Janssen.

Im Kulturlabor Eberbach werden neben Uwe Janssen Stephan Keller am Keyboard und Rolf Breyer am Bass (beide "The Busters"), Michael Stoney Steiner am Saxophon (Freddy Wonder Combo) und Boris Angst am Schlagzeug (Lava) dabei sein.

Die Musik von Uwe Janssen ist seit einiger Zeit auf allen führenden Online-Portalen erhältlich. Die Verkaufszahlen sind im fünfstelligen Bereich und dies nicht nur in den deutschsprachigen Ländern. Der erfolgreichste Titel ist mittlerweile "Darum bleib so wie Du bist".

Info: Karten im Vorverkauf im Eberbacher Buchhandel, im Kulturamt im Rathaus sowie an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 20 Uhr. www.kulturlabor-eberbach.de