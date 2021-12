Von Marcus Deschner

Eberbach. Zentimeterarbeit ist angesagt, als der Fahrer des 70-Tonnen-Schwerlastkrans am Freitag den 4,2 Tonnen schweren Kernspintomografen von der Ladefläche eines Lkw in die Luke auf dem Dach des Neubaus der GRN-Klinik bugsiert. Doch der Mann hat Erfahrung und setzt das nagelneue Gerät, das von der Firma Siemens in Erlangen hergestellt wurde, mit Hilfe von zwei Monteuren exakt im Behandlungsraum ab. Die 1,5 Millionen Euro teure Neuanschaffung gehört zum "MVZ. Das Radiologische Zentrum Eberbach" (MVZ DRZ Eberbach), das demnächst im Neubau auf gut 400 Quadratmetern Fläche Patienten behandelt. "Damit ist nun alles an einem Ort, Synergieeffekte können genutzt werden", erläutert Praxismanagerin Daniela Klüber.

Profitieren sollen davon insbesondere die Patienten. Denn damit sind die Zeiten vorbei, als der Patient zunächst zum Arzt in die Kellereistraße ging, dann zur Computertomografie ins Krankenhaus, um zuletzt wieder zum Arztgespräch in die Kellereistraße zu gehen. Das sei besonders in den Wintermonaten ungemütlich und zeitraubend gewesen. Auch habe man bisweilen lange auf Transportmöglichkeiten warten müssen.

Dr. Matthias Brado und Praxismanagerin Daniela Klüber schauen sich die Vorarbeiten in der Klinik am Scheuerberg an. Fotos: MD

Das MVZ DRZ ist ein Zusammenschluss von fünf Gesellschaftern. Die Mediziner sind mit ihren Teams nicht nur in Eberbach, sondern auch in Erbach, Sinsheim, Walldorf und Heidelberg tätig. Insgesamt werden um die hundert Mitarbeiter beschäftigt, wovon zehn in Eberbach tätig sind. In Eberbach eröffnete man laut Klüber bereits 2006. "Hier sind wir näher an der stationären Versorgung", bekräftigt Dr. Matthias Brado, einer der Gesellschafter, der mit Klüber am Freitag die Aktion am Scheuerberg beobachtet. Das erleichtere vor allem auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Das neue Siemens Magnetom Altea 1,5 Tesla-Gerät verfüge über eine 70 Zentimeter breite Öffnung. Zehn Zentimeter mehr, als bislang üblich. "Die zehn Zentimeter bringen schon was und nehmen manchen Patienten Platzangst", erklärt Brado. Auch der Raum, in dem das Hightech-Gerät steht, ist mit einer "beruhigenden" Fototapete ausgestaltet worden. "Mit dem Gerät ist eine Untersuchung des ganzen Körpers von Kopf bis Fuß ganz ohne Röntgenstrahlen möglich", sagt der Mediziner. Im Gegensatz zur Computertomografie, die aber dort wie auch das klassische Röntgen weiterhin möglich ist. Patienten bis zu einem Körpergewicht von etwa 200 Kilogramm könnten damit untersucht werden.

Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist ein diagnostisches Verfahren zur Erzeugung von detaillierten Schnittbildern des menschlichen Körpers in hoher Auflösung. Dabei wird mit starken Magneten gearbeitet. So können beispielsweise Schlaganfälle sehr schnell diagnostiziert werden. Um den Untersuchungsprozess nicht zu beeinflussen, dürfen störende Geräte wie Handys nicht in der Umgebung sein. Der Raum, in dem der Kernspintomograf steht, ist deshalb entsprechend abgeschirmt. Brado erzählt eine Anekdote. Bei einer Untersuchung eines Patienten vor Jahren seien diesem Pfennigstücke aus der Hose auf den Boden gefallen. Die seien dann plötzlich wie Wurfgeschosse durch den Raum geflogen.

Laut Herstellerfirma sind nach der "Einhebeaktion" vom Freitag nun noch Installationsarbeiten erforderlich, die etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Ab dem 1. März soll das hochmoderne Geräte dann nach Auskunft von Praxismanagerin Klüber in Betrieb gehen. Die Räume in der Kellereistraße betreibe man vorerst als Außenstelle noch weiter.