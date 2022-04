Nur die Bodenplatte ist bis dato fertig, dabei hätte der neue Kindergarten in der Güterbahnhofstraße in diesem Monat eingeweiht werden sollen. Der Baufortschritt verzögert sich wegen der Kostenexplosion beim Holzbau. Der Rat musste sich der Situation jetzt fügen. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Vor die Wahl gestellt zwischen "Pest und Cholera" (Peter Wessely, FWV), mochten sich die Fraktionen am Donnerstagabend noch so sehr winden, die Entscheidung war fällig. Dreimal schon waren die Zimmerer- und Holzbauarbeiten für den Kindergartenneubau in der Güterbahnhofstraße ausgeschrieben worden, die Kostenexplosion für dieses Gewerk war nicht rückgängig zu machen. Stattdessen wuchs die Angebotssumme weiter – auf brutto 1,43 Millionen Euro – und ist damit jetzt doppelt so hoch, wie Ende 2019 kalkuliert. Dass sich der Gemeinderat jetzt einstimmig auf die Auftragsvergabe an eine Buchener Firma verständigte, lag nicht zuletzt daran, dass eine weitere Arbeitsverzögerung an der Baustelle nach Einschätzung der Fachleute wahrscheinlich Pest und Cholera zur Folge gehabt hätte.

Plangemäß hätte die neue Kindertageseinrichtung nach 15 Monaten Bauzeit im April 2022 eröffnet werden sollen. Jetzt ist gerade mal die Bodenplatte fertig, und das Mannheimer Architekturbüro peilt als neuen Einzugstermin März 2023 an. Es hakt beim Holzbau, der jetzt an der Reihe und laut Boris Günderoth das Gewerk mit der größten Kostensteigerung am Markt ist. Verantwortlich dafür sei also nicht die Stadt, sondern die allgemeine Lage, wollte Michael Schulz (CDU) ungerechtfertigten Schuldzuweisungen gleich zuvorkommen. Es sind die "Einflüsse von außen", so Bürgermeister Peter Reichert, die er als gelernter Förster noch nicht einmal nachvollziehen könne, "denn wir selbst verkaufen unser Holz zum Normalpreis".

Der Gemeinderat wurde darauf eingestimmt, dass erstens in den nächsten Wochen keine günstigeren Angebotspreise zu erwarten sind; dass es kriegsbedingt beim Holz zu Lieferengpässen kommen könnte; dass sich das Projekt zeitlich noch weiter verzögern und dadurch noch teurer werden könnte; und dass die Bodenplatte jetzt ungeschützt daliegt und Schaden nehmen könnte.

"Wir müssen es hinnehmen", war sich Jan-Peter Röderer (SPD) im Klaren, "und wir müssen auch die weiteren Gewerke zügig ausschreiben". Dem schloss sich auch Peter Wessely (FWV) an.

Obwohl man sich im Zeichen des Klimaschutzes bewusst für Holz als Baumaterial entschieden habe, wollte Peter Stumpf (AGL) wissen, ob ein Umstieg auf ein anderes Material wie Stein ein denkbarer Ausweg sein könnte. Dagegen sprechen laut Günderoth mehrere Gründe. Erstens sei die Bodenplatte für Holz ausgelegt, und das Umplanen würde zweitens den Bau um weitere bis zu neun Monate verlängern, sodass drittens eine mögliche Kosteneinsparung durch die Preisentwicklung wieder aufgefressen würde.

Ein weiteres Thema, bei dem sich die Stadt erklärtermaßen "sehr schwertut", wurde am Donnerstag kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt: die wegen Beschwerden der Nachbarschaft anvisierte Standortverlegung der Müllcontainer am Campingpark. Hier gibt es offenbar noch Klärungsbedarf.

250.000 Euro inklusive 25.000 Euro Planungskosten wird die Erneuerung der Wasser-Hauptleitung und der Anschlüsse in der Waldbrunner Straße im Ortsteil Unterdielbach kosten. Das Bauvorhaben stand bisher noch nicht im Wirtschaftsplan der Städtischen Dienste (SDE), wurde vom Gemeinderat jetzt aber einstimmig eingefügt. Denn die Gelegenheit dafür ist doppelt günstig.

Die L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach wird demnächst vom Regierungspräsidium Karlsruhe erneuert – unter Vollsperrung der Strecke. Folglich ließe sich da in der Waldbrunner Straße zwischen Ortseingang und Grenzweg die Wasserleitung sanieren, ohne dass die SDE Bus- und Anliegerverkehr zusätzlich behindern müsste, wie Netzmanager Timo Fuß ausführte. Weil Verlauf und Zustand der Wasserleitung in diesem Abschnitt unsicher sind und in den letzten Jahren mehrere Wasserrohrbrüche zu reparieren waren, ist Baubedarf vorhanden. Außerdem ist seitens der Nachbargemeinde Waldbrunn auch in Oberdielbach die Erneuerung der Wasserversorgung geplant: in der Hauptstraße zwischen Grenzweg und Schollbrunner Straße.

Finanziert werden soll das Projekt durch Umdisposition von Mitteln für das neue Wasserwerk Dürrhebstal, das zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig umgesetzt werden kann.