In Eberbach wurden Operationen aufgrund der aktuellen Lage verschoben. An den anderen drei Standorten – im Bild ein OP-Saal der Klinik in Schwetzingen – war dies nicht der Fall. Fotos: GRN

Von Stefan Hagen

Eberbach/Schwetzingen. Diese Nachricht ließ aufhorchen: Die GRN-Klinik in Eberbach wurde aufgrund von zahlreichen erkrankten Mitarbeitenden, darunter acht Ärzte, von der Rettungsleitstelle abgemeldet. Das heißt, dass die Klinik auch im Notfall nicht mehr von Rettungswagen angesteuert werden konnte. GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger nimmt auf RNZ-Anfrage zur momentanen Situation Stellung.

Wie ist die aktuelle Lage in Eberbach?

Seit Montag haben sich keine weiteren Infektionen bei Mitarbeitern unserer Klinik in Eberbach ergeben. Insgesamt sind seit Freitag 16 Mitarbeiter per PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Außerdem ist die Klinik wieder bei der Leitstelle zur Teilnahme an der Notfallversorgung gemeldet.

Gab es das schon einmal, dass eine GRN-Klinik von der Leitstelle abgemeldet wurde?

GRN-Chef Rüdiger Burger.

So etwas kommt regelhaft vor – auch unabhängig von Corona – dass sich Krankenhäuser von der Leitstelle abmelden. Als Beispiel wären etwa fehlende Intensivkapazitäten zu nennen.

Wo werden Patienten, die wie im aktuelle Fall eigentlich für Eberbach vorgesehen waren, in einem solchen Fall untergebracht?

Die Patienten werden dann in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie ist die Lage in den anderen GRN-Kliniken? Wie sieht es dort mit kranken Ärztinnen und Ärzten beziehungsweise mit Ausfällen beim Pflegepersonal aus?

An unseren anderen Standorten in Weinheim, Schwetzingen und Sinsheim haben wir derzeit zwar eine erhöhte Krankheitsquote, der Betrieb läuft dort aber normal weiter.

Wie ist die momentane Lage auf den Intensivstationen der vier Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis?

In den GRN-Kliniken Eberbach und Schwetzingen liegen derzeit jeweils ein bestätigter Covid-19-Patient auf der Intensivstation. Auf den Intensivstationen der GRN-Kliniken Weinheim und Sinsheim haben wir aktuell keine Covid-19-Patienten.

Müssen derzeit planbare Operationen verschoben werden?

Am Montag mussten einige wenige nicht dringliche Operationen an der GRN-Klinik Eberbach verschoben werden. Seit Dienstag sind wir in den Regelbetrieb zurückgekehrt. An den anderen drei Standorten müssen derzeit keine Operationen abgesagt werden.

Werden jetzt besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen beziehungsweise welche Sicherheitsmaßnahmen werden durch- geführt?

An allen vier Kliniken gilt weiter ein Besucherstopp. Zudem setzen wir wie bisher Hygienemaßnahmen wie das Tragen einer FFP2-Maske, Abstandsregeln und Händehygiene um. Um größtmögliche Sicherheit zu bieten, werden regelmäßig bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Antigen-Schnelltests durchgeführt – in Eberbach testen wir die Mitarbeiter aktuell täglich.