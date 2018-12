Eberbach. (MD) Für die im Mai anstehenden Kommunalwahlen laufen bei den Freien Wählern die Vorbereitungen. "Wir wollen unsere Liste wieder mit guten Leuten besetzen", betonte Vorsitzender Michael Reinig in der Jahreshauptversammlung am Montag. Von den derzeit 62 Mitgliedern kamen dazu 22 ins Hotel-Restaurant "Krone-Post".

Bei der Kandidatensuche sei man auf "einem recht guten Weg" und habe eine "hervorragende Frauenquote". Auch das Kommunalwahlteam habe sich schon getroffen. Die Öffentlichkeitsarbeit der Freien Wähler habe sich auch dank eines "Relaunchs" der Internetseite deutlich verbessert, sagte Stellvertreter Sebastian Grüber und dankte dafür Webmaster Andreas Meier mit einem kleinen Präsent. Die FWE-Veranstaltungsreihe "Eberbach 2020 - fit für die Zukunft" habe man auch im Rahmen von Volkshochschulveranstaltungen fortgesetzt und wolle diese mit konkreten Zielen, was in der Stadt verbessert werden könnte, im kommenden Jahr intensivieren.

Aus der Kreistagsarbeit berichtete Bürgermeister und Kreisrat Peter Reichert und zeigte Ausschnitte eines Imagefilmes über den Rhein-Neckar-Kreis. Die Stadt Eberbach habe im Jahr 2017 etwa 6,2 Millionen Euro an Kreisumlage entrichtet, im laufenden Jahr seien es knapp fünf Millionen Euro, kommendes Jahr würden es wohl wieder etwas mehr, sagte Reichert. Auf Betreiben der Kreisräte werde die Umlage abermals deutlich gesenkt.

Erfreut zeigte sich Reichert darüber, dass der Kreistag geschlossen hinter dem Standort der GRN-Klinik am Scheuerberg stehe. 18 Millionen Euro an Investitionen stünden in Kürze am Eberbacher Krankenhaus an, wovon 5,5 Millionen Euro von der Dietmar-Hopp-Stiftung kämen. Reichert kündigte an, auch kommendes Jahr wieder auf der Liste der Freien Wähler für den Kreistag kandidieren zu wollen.

Fraktionssprecher Peter Wessely erläuterte aus dem Gemeinderat die städtischen Bauvorhaben, die in Kürze anstehen. Dazu zählen der Neubau eines Kindergartens sowie der Umbau des Feuerwehrgerätehauses an der Güterbahnhofstraße. Ein sehr emotionales Thema sei die Zukunft des Dr.-Schmeißer-Stifts, das vom Verein Stiftung Altersheim betrieben wird. Wenn der geplante Umbau finanziell aus dem Ruder laufe, reiße das auch das vom Verein ebenfalls betriebene "Lebensrad" am Schafwiesenweg mit in den Abgrund, fürchtete Wessely.

Ehrenbürger Horst Schlesinger, der kürzlich mit Amtsnachfolger Peter Reichert einen Spendenaufruf für das Projekt gestartet hatte, machte gleichfalls deutlich, dass der Umbau bei nochmaligen Kostensteigerungen "gestorben" sei.

Von einem gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Finanzstand sprach Wessely, dem Klaus Kappes korrekte Buchführung bescheinigte. Die von Horst Schlesinger beantragte Entlastung war reine Formsache. Für die kommenden zwei Jahre setzen die Freien Wähler wieder auf ein erfahrenes Führungsteam und besetzten alle Vorstandsposten einstimmig per Akklamation.

Vorsitzender bleibt Michael Reinig, Stellvertreter Sebastian Grüber, Kassenwart Peter Wessely. Schriftführer sind Stefan Leukel und Andreas Meier, die Kasse prüfen Klaus Kappes und Karen Schrieber.