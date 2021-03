Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Das Brummen der Motorsäge wird abgelöst durch das Klacken des mechanischen Fällkeils, mit dem Forstwirt Volker Grab am Mittwochvormittag den Stamm einer vom Sturm beschädigten Fichte im Eberbacher Walddistrikt "Überneckar" bearbeitet. Dann wird es still. Grab springt zur Seite.

Ein Knacken, ein Rauschen: der 120 Jahre alte, rund 40 Meter hohe Nadelbaum schlägt auf dem Weg auf. Noch leiser geht es beim Umlegen eines vom Borkenkäfer befallenen Artgenossen schräg gegenüber zu. Hier ist es Forstwirt Freddy Wolf, der das 12 Millimeter dicke Stahlseil um den Stamm legt, mit dessen Hilfe der Baum zu Fall gebracht werden soll.

Noch liegt das Seil zwischen der Seilwinde am Schlepper und der Fichte unauffällig auf dem Weg. Dann betätigt Wolf die Fernbedienung, die er am Gürtel trägt: Lautlos spannt sich das Seil. Ein kurzes Knacken, und wieder stürzt ein Baumriese zu Boden.

Es ist die Sorge um Leib und Leben ihrer Mitmenschen, die die beiden Mitarbeiter der Eberbacher Stadtförsterei zu dieser Demonstration ihrer Arbeit bewogen hat. Deutlich machen wollen sie damit, dass längst nicht immer Motorsägenlärm auf Baumfällarbeiten hindeuten muss.

Zwar werden mittels unübersehbarer Warnschilder die Waldbereiche großräumig abgesperrt, in denen an Verkehrssicherungsmaßnahmen, Holzernte und Bestandspflege gearbeitet wird. So sollen Gefahren für Waldbesucher durch fallende Bäume, Abschlagen von Ästen, abrollende Stämme und Steine oder den Aufenthalt im Arbeitsbereich von Maschinen und Rückeseil vermieden werden. Doch müssen die Forstwirte immer wieder feststellen, dass Spaziergänger oder Radfahrer die Warnhinweise einfach ignorieren. "Passiert dann ein Unfall mit Personenschaden, so wird am Ende auch noch der Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen", informiert Stadtförsterin Christl Hock.

Die Nerven der Forstwirte liegen daher zunehmend blank. Ihrer Beobachtung nach setzen sich immer mehr Menschen über das gesetzliche Betretungsverbot für Waldflächen und -wege "während der Dauer des Einschlags oder der Aufbereitung von Holz" hinweg. "Erst vergangene Woche lief eine Frau mit ihrem Hund über die Absperrung", berichtet Volker Grab vom letzten einer ganzen Reihe von Vorfällen, die ihn "Tag und Nacht nicht mehr loslassen".

Mit Hilfe eines per Fernbedienung aktivierten Stahlseils fällt Forstwirt Freddy Wolf eine vom Borkenkäfer befallene Fichte. Foto: Barbara Nolten-Casado

"Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass hier gearbeitet wird und dass sie zurückgehen soll. Mit einer rüden Antwort habe sie ihren Weg unbeirrt fortgesetzt. Freddy Wolf erzählt von einem Vorfall an der L524. "Die Straße war komplett gesperrt. Ich fällte einen Baum, ein zweiter Mann stand zur Sicherheit auf der Straße. In dem Moment als der Baum fiel, kam von oben ein Fahrradfahrer. Der Kollege auf der Straße gab ihm mit Händen und Füßen zu verstehen, er solle stehen bleiben. Der Baum krachte zwei Meter vor ihm zu Boden."

Beinahe wöchentlich ereigneten sich ähnliche Fälle, weiß Christl Hock. Durch Corona habe das noch zugenommen. "Zum einen kommen mehr Menschen in den Wald. Zum anderen sind sie immer weniger bereit, sich an irgendwelche Einschränkungen und Verbote zu halten."

So bleibt Volker Grab und Freddy Wolf nur, an die Einsicht ihrer Mitmenschen zu appellieren. Denn nicht zuletzt ist das "auch eine seelische Belastung für uns", sagt Wolf. "Wenn ich einen Baum fälle und eine Person dabei erschlagen wird, weiß ich nicht, ob ich noch mal glücklich würde im Leben."