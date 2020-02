Ute und Martin Fuchs mit Jonny Biber und dem Holunderbär beim Redaktionsbesuch in Eberbach. Das Fex-Figurentheater, das in den Nullerjahren in Eberbach groß wurde, feiert 25. Geburtstag. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Herr und Frau Fuchs kommen nicht mit leeren Händen. Im Minutentakt tauchen bunte Flyer, Broschüren, Bücher und Druckwerke auf und stapeln sich auf der Tischplatte. Da ist über die Jahre allerhand zusammengekommen. Nur die geblümte Einkaufstasche bleibt verschlossen bis zum Schluss, bis Martin Fuchs daraus zwei große Stofftiere befreit.

Stofftiere? Natürlich nicht. Martin Fuchs ist Puppenspieler und die zwei – gestatten: Holunderbär mit Glückshut nebst Jonny Biber – sind Figuren einer dieser mittlerweile an die zwanzig Geschichten, die Fuchs in seinem Fex-Theater und auf Tourneen aufführt.

In den Händen dieses Mannes mit den lustigen Augen erwachen die zwei augenblicklich zum Leben, sprechen miteinander, drehen und beäugen sich. Und Fuchs, der sich selbst einen ins Bühnenspiel vernarrten "Theaterfex" nennt, bleibt dabei nie außen vor: Er spielt mit, ist selber eine dieser Figuren. 2020 feiert das Fex-Theater am jetzigen Sitz in Helmstadt-Bargen 25-jähriges Jubiläum, der Verlag Ute Fuchs wird zehn Jahre alt. Auch eine Fex-Geschichte. Deren Anfänge, als aus dem damaligen Amateur- ein Profitheater wurde, in Eberbach spielen. Eine Rückschau.

Hintergrund Das Figurentheater Fex ist ein freies professionelles Tourneetheater mit Werkstattbühne in Helmstadt-Bargen. Martin Fuchs gründete es 1995 in Waldwimmersbach. Der Theatermacher, geboren 1961 in Coburg, war bis 1993 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwarzach tätig. Nach Ausbildungen zum Puppenspieler, im [+] Lesen Sie mehr Das Figurentheater Fex ist ein freies professionelles Tourneetheater mit Werkstattbühne in Helmstadt-Bargen. Martin Fuchs gründete es 1995 in Waldwimmersbach. Der Theatermacher, geboren 1961 in Coburg, war bis 1993 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwarzach tätig. Nach Ausbildungen zum Puppenspieler, im therapeutischen Puppenspiel und Weiterbildungen unter anderem in Pantomime, Maskentheater und Dramatherapie verlegte er sich schließlich ganz auf die künstlerische Profession. Sein Fex-Theater betreibt er als Ein-Mann-Projekt, sucht dabei immer wieder die Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen und Künstlern. In seiner Mischung aus Schauspiel, Figuren-, Schatten-, Erzähl- und Objekttheater für Kinder und Erwachsene hat das Fex mittlerweile über zwanzig Stücke im Repertoire, veranstaltet Projekte und Workshops an Schulen und absolviert an die hundert Auftritte im Jahr. Durch seine aus Eberbach gebürtige Frau Ute Fuchs wurde die Neckarstadt ab 2000 acht Jahre lang Spielstätte des Fex. Ute Fuchs, hauptberuflich Sonderschullehrerin an der Uniklinikschule Heidelberg, verlegt seit 2010 unter anderem die im Fex inszenierten Bilderbücher.

[-] Weniger anzeigen

Ute Fuchs, die aus dem Karlstalweg stammt und damals noch Koch hieß, lernte den Puppenspieler über seine ersten Aufführungen in Waldwimmersbach kennen, "Schachtelgeschichten" für Kinder. Und holte ihn und sein Theater im Jahr 2000 nach Eberbach. Hier sollte die Begegnung mit dem Publizisten und Autor Dr. Harald Wölfel-Schramm das Fex-Theater aufs Gleis Richtung Profitum setzen. Wölfel-Schramm überließ ihm im ehemaligen Gasthaus "Sonne" in der Hauptstraße nicht nur einen Proberaum – die Aufführungen fanden im kleinen Stadthallensaal statt –, er legte mit Gründung des Fex e.V. "zur Förderung des Figurentheaters und angrenzender Bereiche" auch die Vereinsbasis für Projekte aller Art in den Schulen.

Martin Fuchs erinnert sich lachend an ein Maskenprojekt mit der Hauptschule, als er mit den Schülern auf den Markt einkaufen ging, "mit diesen goldenen Schokotalern – und die Marktleute haben mitgespielt!" Prägend nennt Fuchs diese Zeit in Eberbach, "wir haben viele Projekte initiiert, die über Eberbach hinausstrahlten, und wir haben viele Künstler hierher geholt".

Sein größtes damals, "Sucht", kostete ihn ein ganzes Jahr Arbeit, "wir haben viel geprobt an Wochenenden, Feiertagen, in den Ferien...". Im städtischen Kulturamt, im Museumsverein, in den Schulen, in der Galerie Artgerecht, aber auch bei Geschäftsleuten findet der Puppenspieler Förderer und Partner. Zusammen mit Pfarrer Ekkehard Leytz und Kantor Achim Plagge stellt er in der Michaelskirche eine Ausstellung auf die Beine, führt mit dem Zeichner Mehrdad Zaeri ein Schattentheater auf, zu dem Plagge an der Orgel improvisiert. Beglückende Erinnerungen sind das für Martin Fuchs.

Auch die Ausstellung "Theaterfiguren – Figurentheater" im Museum am Alten Markt ist so eine, "da haben wir die vollen Kisten einfach aus unserem Wohnzimmer in der ’Sonne’ rübergeschleppt". Das Fex besitzt heute an die 200 Figuren von der englischen Marionette bis zur indonesischen Schattenfigur, etliche stammen noch aus der Eberbacher Zeit, als Martin Fuchs auch Figuren noch selber machte. Heute arbeitet er viel mit der Figurenbauerin Vera Kniss aus Baden-Baden zusammen. Auch der Holunderbär ist ihr Werk.

2001 brachte das Fex die Erzählung "Marinaua" auf die Bühne. Fünf Künstler aus Heidelberg und Lampertheim – zwei Live-Zeichner, ein Musiker, eine Tänzerin und ein Puppenspieler – waren beteiligt an dieser Inszenierung aus Malerei, Erzählung, Schauspiel, Tanz, Masken, Schattentheater und Schwarzlichttechnik. Im selben Jahr mischte der Figurenkünstler bei der Ausstellung "Creature Park" im Schloss Heidelberg mit.

Die Stücke von Martin Fuchs erzählen Alltagsgeschichten, sie handeln von Freundschaft und Streit, vom Abschied nehmen, von Ausgrenzung, Trauer, Mut und davon, wie man Angst überwindet. Oft greift der Theatermacher dabei auf Bilderbücher zurück, die nicht zu den Blockbustern zählen auf dem Büchermarkt. Manche davon gibt’s schon gar nicht mehr. "Da hatten wir die Idee, die selber rauszubringen, um sie am Leben zu erhalten". Ute Fuchs übernimmt das seit 2010. Mit ihrem kleinen Verlag ist sie seither am ersten Märzwochenende auch immer auf der "Kleinen Buchmesse" in Neckarsteinach vertreten.

2008 hieß es Abschied nehmen aus Eberbach. Martin Fuchs erklärt warum: "Wir sind einfach zu groß geworden". Die Suche nach einem Haus "zum Arbeiten und Leben, wo wir alles unter einem Dach haben und Festivals machen konnten", führte zu nichts. In Helmstadt wurde das Ehepaar dann fündig, im ehemaligen Dorfladen, genannt Banspach-Haus.

Und von da aus ist für den fahrenden Theaterfex, der jedes Jahr tausende Kilometer auf Achse ist, auch die Autobahn nicht so weit weg. Die Verbundenheit zu Eberbach ist aber noch da. Und wenn Fuchs im Publikum heute immer noch Eberbacher entdeckt, "manchmal schon die Kinder der Kinder von damals", ist die Freude groß.