Eberbach. (cum) Kurz vor Weihnachten fielen im Eberbacher Gemeinderat nochmals einige Entscheidungen. Ein Überblick:

Die Eberbacher Feuerwehr und die anderen städtischen Einrichtungen in der Güterbahnhofstraße wie das Forstamt bekommen schnelles Glasfaser-Internet. Wie Bürgermeister Peter Reichert in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, hat der kreisweite Zweckverband fibernet.rnk seine Arbeiten inzwischen so weit vorangetrieben, dass die Stadt ihre Kabel von der Au bis in die Güterbahnhofstraße mitverlegen kann. Die Kosten lägen bei 60.000 Euro.

Bis März sollen die Kabel in mehreren Bauabschnitten verlegt sein. Die bisher eingerichtete Funkstrecke zu den Außenstellen werde dann nicht mehr benötigt.

Für den Eberbacher Friedhof wird für 63.000 Euro ein neuer Bagger gekauft. Den Zuschlag erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig an die Firma Ralf Staudacher Kommunalfahrzeuge. Der bisher genutzte Bagger ist 21 Jahre alt. Die Vergabe für den neuen verlief holprig: Auf die Ausschreibung meldete sich keiner. Dann bat die Stadt fünf Firmen um Angebote, bekam aber nur zwei, die nur 2000 Euro beieinander lagen.

Dennoch kommt der neue Bagger etwas günstiger als geplant: Im Haushalt waren dafür 70.000 Euro vorgesehen. Der alte soll laut Stadtbaumeister Steffen Koch verkauft oder über eine Online-Plattform versteigert werden.

Frauen sind im Eberbacher Gemeinderat mit nur zwei Frauen unter 23 Mitgliedern im Vergleich zu ihrem Anteil an den Einwohnern der Stadt ohnehin unterrepräsentiert. In der letzten Sitzung des Jahres sank die Frauenquote auf null: Sowohl Susanne Lehn (Freie Wähler) als auch Kerstin Thomson (AGL) fehlten. Daran ließe sich was ändern: Bis Ende März können die Listen für die nächste Kommunalwahl im Mai eingereicht werden. Doch nach derzeitigem Stand haben alle vier Fraktionen Probleme, Kandidatinnen für das Amt als Stadträtin zu finden.