Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es ist ein Jahrestag, an den man sich in Deutschland nicht gerne erinnert. Die große Hamburger Flutkatastrophe vom 16. auf den 17. Februar 1962 in Hamburg, jetzt vor fast genau 60 Jahren. Das Unterelbegebiet mit der Freien und Hansestadt und dort vor allem der Stadtteil Wilhelmsburg wurden von einem nie dagewesenen Hochwasser heimgesucht. Nicht ausreichend gesicherte Deiche brachen, die Flut drang in Stadtgebiete ein. 315 Menschen kamen in Hamburg durch die Nordseefluten um, darunter auch zwei Bundeswehrsoldaten und ein THW-Helfer.

Auch die anderen Küstengebiete im Norden und die Inseln in der Nordsee waren betroffen. Die Verwaltung der Stadt Hamburg jedoch war nur ungenügend vorbereitet. Ihr Krisenmanagement hatte versagt. Dringende Warnungen aus den Küstenorten waren nicht ernst genommen worden. Es gab keine ausreichende Warnung der Bevölkerung. Nachbarregionen hatten hingegen rechtzeitig Hilfskräfte aufgerufen; es gab hier nur Sachschäden.

Der zweite Tag der Flut traf Hamburg besonders hart. Hunderte von Menschen waren durch das Wasser eingeschlossen. Obwohl als Innensenator von Anfang an für das Desaster verantwortlich, kam die Stunde von Helmut Schmitt, dem späteren Bundeskanzler. Schmitt kannte aus seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter viele Nato-Kommandeure persönlich.

Zwar erlaubte das Grundgesetz damals noch nicht den Einsatz der Bundeswehr im Innern; die Notstandsgesetze kamen erst im Juni 1968. Dennoch forderte der Senator Schmitt Pioniertruppen mit Sturmbooten an sowie 100 Hubschrauber der Bundeswehr und der Royal Air Force. Sie unterstützten die rund 25.000 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerkes und der schon seit Beginn der Katastrophe im Dauereinsatz befindlichen Feuerwehren.

Der Gefreite Ludwig "Louis" Baier (82) aus Eberbach war einer der Bundeswehrsoldaten, die damals zum Einsatz kamen. Er war zweiundzwanzig Jahre alt. Die einjährige Bundeswehrzeit wäre eigentlich schon beendet gewesen. Wegen des Mauerbaus durch die DDR wurde sie jedoch um drei Monate verlängert. Baier war als Sanitätsgefreiter im Lazarett 431 Hamburg-Wandsbek stationiert; seine reguläre Dienststelle. Der gelernte Automechaniker vom Mercedes-Benz-Lkw-Werk Mannheim hatte Kraftfahrerfunktionen, fuhr "beim Bund" alle Fahrzeugtypen, vom Sanitätswagen bis zum großen Militär-Lastwagen.

In der ersten Flutnacht war der junge Eberbacher Soldat regulär als Fahrer vom Dienst in Bereitschaft. Nach der Alarmierung kurz vor Mitternacht musste Baier das medizinische Führungspersonal zusammenbringen und bei den Privathäusern abholen. Der Befehl lautete, zu retten, was zu retten ist. Die Sanitätstruppe wurde nahe dem Geschehen im Wilhelmsburger Schulhaus einquartiert. Dort wurden Verletzte versorgt. Selbst um gerettete Tiere kümmerte sich dieser Einsatzabschnitt. Chef der Einheit war ein Oberfeldarzt.

Hunderte Menschen mussten gerettet werden. Viele waren mangels Warnung im Schlaf überrascht worden. Im Boot oder im Hubschrauber: Baier war dabei, als Menschen aus den Fluten gezogen wurden. Er holte mit seinen Kameraden Leute von den Dächern in Gartenkolonien. Andere vom Wasser Eingeschlossene wurden mit "Brot, Wasser, Milch" versorgt. Insgesamt siebzehn Tage und Nächte waren die Soldaten der Wilhelmsburger Einheit im Einsatz. "Wir haben auf den Tischen geschlafen", erinnert sich Baier.

Selbst jetzt, nach sechs Jahrzehnten, hat Baier die schrecklichen Tage in Hamburg noch gut im Gedächtnis. 2014/2015 hat er im Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum während einer Ausstellung sogar eine große Ecke für Erinnerungsstücke aus seinem Katastropheneinsatz bekommen. Die sechs Monate dauernde Schau hieß "Mensch, Natur, Katastrophen – Von Atlantis bis heute". Zur Eröffnung wurde Baier eingeladen. Er hat das Begleitbuch zur Ausstellung immer noch, doppelt – einmal bekam er es vom Museum geschenkt.

Als der Einsatz 1962 in Hamburg zu Ende war, hatte Baier nur noch wenige Tage bis zu seiner Entlassung aus der Bundeswehr, Ende März. Er fand wieder Anstellung bei seinem alten Arbeitgeber Mercedes-Benz Mannheim. Als Baier im Dezember 1962 als Reservist wieder zur Bundeswehr befohlen wurde, musste er beim Kreiswehrersatzamt Heidelberg antreten. Begleitet wurde er sogar vom damaligen Eberbacher Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer. Es war ein ehrenvoller Anlass. Baier wurde die "Dankmedaille der Freien und Hansestadt Hamburg" mit Verleihungsurkunde überreicht. Er hat beide bis heute stolz gehütet.