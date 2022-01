Eberbach. (pol/mare) Drei Arbeiter auf einer Baustelle in Eberbach sind illegal in Deutschland. Das brachte eine Kontrollaktion zu Tage, wie die Polizei mitteilt.

Das Polizeirevier Eberbach führte demnach am frühen Nachmittag gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe in Eberbach die Kontrolle einer Großbaustelle durch. Gegen 8.30 Uhr suchten insgesamt neun Beamte das Anwesen in der Straße "Neuer Weg Nord" auf, wo Arbeiter mit dem Abbruch eines ehemaligen Einkaufsmarkts beschäftigt waren. Bei der Überprüfung der vier anwesenden Arbeitnehmer stellten die Beamten fest, dass sich drei der Arbeiter aus Osteuropa unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen des unerlaubten Aufenthalts mit Arbeitsaufnahme sowie der Beihilfe hierzu gegen die drei Beschäftigten und deren Arbeitgeber. Die Ermittlungen bezüglich der illegalen Beschäftigung werden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit übernommen. Zudem wurde die zuständige Ausländerbehörde des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis zur Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen informiert.