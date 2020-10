Eberbach. (cum) Die Erneuerung eines Teils der Landesstraße 524 zwischen Eberbach und Waldbrunn wird punktgenau bis Freitag fertig. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe auf Nachfrage mit. Damit kommen Autofahrer wieder auf kürzerem Weg von Eberbach nach Waldbrunn und umgekehrt. Auch Linienbusse und Rettungsfahrzeuge, für die eine Sonderroute angelegt wurde, müssen nicht mehr durch die Alte Dielbacher Straße umgeleitet werden.

Der Straßenbelag war auf den 2,2 Kilometern zwischen Burgparkplatz und Stettenrampe bereits Anfang dieser Woche frisch asphaltiert, die Randmarkierungen waren schon angebracht. Von Mittwoch an wurden auch die Fahrbahnmarkierungen auf der Straße aufgebracht.

Die Asphalterneuerung auf dem Abschnitt ist Teil einer umfangreichen Sanierung aus einem Landesförderprogramm zur Sanierung von Steilstrecken. In den Jahren 2021 und 2022 soll in zwei weiteren Abschnitten ober- und unterhalb des jetzigen die komplette Verbindung zwischen Eberbach und Unterdielbach erneuert werden. Speziell in der Spitzkehre am Burgparkplatz, die jetzt nicht Teil der Sanierung war, sind nach wie vor starke Straßenschäden und Risse im Asphalt deutlich sichtbar.

Die Kosten für den jetzigen Abschnitt in Höhe von 560 000 Euro trägt das Land Baden-Württemberg. Weil die Straße relativ eng ist, wurde sie für die Bauarbeiten komplett gesperrt - mit der Folge, dass Autofahrer über die offizielle Umleitung über Zwingenberg rund zehn Kilometer Umweg hatten und doppelt so lange unterwegs waren wie sonst. Die Umleitung des Busverkehrs durch die Alte Dielbacher Straße war mit Halteverboten und teils auch Unannehmlichkeiten für Anwohner verbunden. So vermisste ein älteres Ehepaar eine Bank, die es sonst zum Zwischenstopp bei Fußwegen in die Stadt benutzt hatte, um sich dort auszuruhen. Die Bank war aus Platzgründen vorübergehend entfernt worden.

Dass die Arbeiten nun punktgenau abgeschlossen wurden, lag dem Regierungspräsidium zufolge auch an der guten Witterung. Am heutigen Freitag soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Mit dem Rückbau der Absperrungen wird im Laufe des Vormittags begonnen. Gegen Nachmittag sollte die Strecke dann wieder frei sein. Bevor die Bauarbeiten im nächsten Jahr anstehen, sollen Autofahrer wieder rechtzeitig informiert werden, kündigte das Regierungspräsidium an.