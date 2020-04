AWO-Vorsitzender Gustl Mechler (v.l.) sowie die Mitarbeiter Marion Göllner und Gassan Badriddin freuen sich über die neuen Räume des Sozialkaufhauses in der Steigestraße 87, in denen es auch für Bedürftige ein reichhaltiges Warenangebot gibt. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Mit einem breit aufgestellten Angebot an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs präsentiert sich der Laden der Arbeiterwohlfahrt (Awo), der seit über zwei Wochen in der Steigestraße 87 seine Räumlichkeiten hat.

"Hier ist‘s viel größer und übersichtlicher als in unserem bisherigen Geschäft in der Adolf-Knecht-Straße", ist der örtliche Awo-Laden-Vorsitzende Gustl Mechler begeistert. Die Anfänge des Ladens, der Bedürftigen offen steht, gehen auf das Jahr 2007 zurück.

Damals hatte die Caritas die Einrichtung eröffnet. 2012 drohte die Schließung, die AWO übernahm dann die soziale Einrichtung. Es entstand eine eigene Trägerschaft.

Der Umzug jetzt von der Stadt in die Steige sei mit eigenen Kräften bewältigt worden und habe unter außergewöhnlichen Umständen stattgefunden, meint Mechler mit Blick auf die Corona-Krise.

Dennoch sei der Umzug angebracht gewesen. Denn in den neuen Räumlichkeiten verfüge man über wesentlich mehr Platz und damit Übersicht. Hier waren vor Jahrzehnten einmal der Lebensmittel- und Gemischtwaren Lichdi und später eine Postfiliale untergebracht,

Zudem gebe es eigene Stellplätze, einen Fahrradständer und eine behindertengerechte Rampe am Eingang. Reichlich gefüllt sind die Regale mit Dingen, die häufig Verbrauchermärkte, aber auch Privatpersonen gespendet haben und die zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Preises abgegeben werden. Darunter finden sich Brot, Backwaren, frisches Obst und Gemüse, abgepackte Fleischwaren, Bekleidung, Schuhe, Schulranzen und Schulbedarf, Geschirr, ein "Friedhof der Kuscheltiere", wie Mechler schmunzelt, und andere Haushaltsgegenstände.

Alles sei nach Themenfeldern geordnet, die Kleidung werde jahreszeitgerecht angeboten. Drei beim AWO-Laden fest angestellte Mitarbeiter sowie neun weitere Helfer, die sich in einem Programm des Jobcenters befinden, sorgten abwechselnd für einen geordneten Geschäftsverlauf.

Nicht mehr als fünf Personen werden derzeit laut Mechler gleichzeitig eingelassen. Auf dem Boden angebrachte Markierungen sollen dafür sorgen, dass sich die Kunden nicht zu nahe kommen und so der Landes-Verordnung entsprechen. Alle Eingelassenen erhalten am Eingang Einweg-Gummihandschuhe. Und an der Kasse ist ein Spuckschutz angebracht.

Neben dem eigentlichen Verkaufsraum gibt es in dem Gebäude auch noch ein großzügiges Büro, einen Sortier- und einen Sozialraum für die Mitarbeiter. Die Ware wird über die ins Anwesen integrierte Garage angeliefert, so dass man damit nicht erst durch die Geschäftsräume muss.

"Man merkt Corona", sagt Gassan Badriddin, der schon lange beim Verkaufsteam dabei ist und gerade mit Mitarbeiterin Marion Göllner Dienst hat. Überwiegend bisherige Kunden hätten bislang den neuen Laden aufgesucht. Und die hätten sich alle zufrieden über die Räumlichkeiten geäußert.

Einkaufen dürfen in dem Geschäft Personen, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II und XII beziehen, Asylbewerber, Rentner mit geringer Rente sowie Berufstätige mit sehr geringem Einkommen. Entsprechende Unterlagen müssen bei der Anmeldung im Laden vorgelegt werden.

Info: Geöffnet ist montags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und samstags von 10.30 bis 12 Uhr.