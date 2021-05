Von Peter Bayer

Eberbach. Schule auf, Schule zu, Homeschooling, Notgruppen, halbe Klassen, volle Klassen – der ständige Wechsel zehrt an den Kräften von Schülern und Eltern. Aber auch an den Lehrerinnen und Lehrern geht das ewige Durcheinander seit über einem Jahr unter Corona nicht spurlos vorbei. "Mein erster Blick morgens richtet sich auf die Inzidenzzahlen", sagt Tanja Ehrhard, Lehrerin an der Dr.-Weiß-Grundschule. Derzeit, bei einer Inzidenz unter 165, ist Wechselunterricht vorgegeben. "Mit Wechselunterricht bis Sommer könnte ich leben", sagt sie. Die Kontinuität habe ihr gut getan. "Der pure Aktionismus zwischendurch war jedoch sehr kräftezehrend." Weil Ehrhard seit einiger Zeit auch kommissarische Schulleiterin ist, war und ist diese Zeit für sie doppelt belastend.

Was ihr zusetzt, ist, dass der Unterricht seit Corona nicht mehr der ist, wie er vorher war. "Der pädagogische Aspekt tritt immer mehr in den Hintergrund, ich fühle mich nur noch als reiner Stoffvermittler", klagt sie. Und spricht ihren Kolleginnen und Kollegen damit aus der Seele. "Ich muss den Schülern so viel Input wie möglich geben, um den Lehrplan zu erfüllen." Und das, obwohl gut ein halbes Jahr fehlt. Da bei weniger Zeit nicht der gleiche Stoff durchgepeitscht werden kann, werde der "priorisierte Lehrstoff" vermittelt – das, was sie unbedingt machen müssen.

Den jetzigen Wechselunterricht mit halben Klassen sieht sie dabei positiv. Auch weil man weiß, woran man ist, es keine ständigen Änderungen gibt. Auch die Eltern würden diese Verlässlichkeit brauchen. "Den Kindern tut die kleine Gruppe gut, sie haben eine erhöhte Aufmerksamkeit und melden sich öfter, weil sie auch vermehrt drankommen. Als Lehrkraft hast du mehr Zeit für den Einzelnen, erkennst die Defizite leichter und kannst sie durch zusätzliche Förderung gezielter aufholen."

Wie der Wechselunterricht genau durchgeführt wird, wurde den Schulen freigestellt. In der Dr.-Weiß-Grundschule geht er – statt früher tageweise – jetzt wochenweise vonstatten: eine Woche Präsenzunterricht, nächste Woche Homeschooling mit Aufgaben. "Dadurch ist es jetzt etwas leichter", sagt Ehrhard. Viele Kolleginnen würden wochenweise planen, jetzt müssen sie es immer für zwei Wochen machen. "Immer in der Hoffnung, dass es auch zwei Wochen so bleibt." Denn steigen die Zahlen, wird wieder dicht gemacht – sinken sie, sind wieder alle in der Schule. "Du musst flexibel, aber verbindlich planen – ein Spagat, der einem irgendwann echt zusetzt", schildert Ehrhard das Dilemma.

Eine Herausforderung ist es auch immer wieder, die Aufgaben für jene Kinder, die zu Hause sind, so zu gestalten, dass sie dranbleiben und mitmachen. "Immer nur Deutsch und Mathe wird langweilig", weiß sie. "Im Planschreiben wirst du immer kreativer, überlegst, wie du Abwechslung reinbringst." Ehrhard schafft es durch Kunst-, Musik- oder auch Bastelangebote. Eingebunden werden von ihr und dem Kollegium auch Lernprogramme wie der "Sofa-Tutor", die "Anton-App" oder "Antolin".

Daneben müssen noch die Mädchen und Buben der "Notbetreuung" unterrichtet werden. "Wir haben hier über einhundert Kinder in 13 festen Gruppen, kann man da noch von einer Notbetreuung sprechen?", fragt sie. "Ich bräuchte auf einen Schlag noch einmal 13 neue Lehrer", sagt – in diesem Fall die kommissarische Schulleiterin – Ehrhard. Da aber die räumlichen und personellen Ressourcen fehlen, "sitzt die Notgruppe im Unterricht hinten drin". Die bildet die Basis, aufgefüllt mit den "Wechselschülern".

Der Unterricht für die Schüler ist das eine, die Umsetzung der Vorgaben von oben das andere. "Du kannst nicht loslassen, bist ständig in Habacht-Stellung, das zermürbt mit der Zeit", sagt sie. Der täglich mehrfache Blick in die Dienstmails gehört auch an den unterrichtsfreien Tagen für sie dazu. "Die organisatorischen Vorgaben nahmen auch Raum in den Ferien." Zum Beispiel die Weihnachtsferien. "Die waren ab Dienstag beendet. Am Freitag ging’s in die Schule, um den Montag vorzubereiten." Seit Ostern 2020 habe sie praktisch durchgeschafft. "Ich will einfach mal Ferien, eine Woche ohne PC leben", wünscht sie sich. Diese Hoffnung wurde von höherer Stelle aber bereits zerstört. Pfingstferien wird es wohl auch dieses Jahr für sie nicht geben.

Neben ihrer Doppelfunktion als Lehrerin und kommissarische Schulleiterin ist Tanja Ehrhard auch noch in Telefongesprächen oder bei Treffen im Schulhof als Psychologin für manche Eltern gefragt. "Da ist der eine Vater in Kurzarbeit, der andere schafft in der Gastronomie und darf eben gerade nicht arbeiten. Ich habe inzwischen einen viel größeren Einblick in Familieninterna", sagt sie. "Die Eltern haben auch Ängste, das ist verständlich und nachvollziehbar." Sie würden daher immer mehr Verantwortung abgeben, weil sie nichts falsch machen wollen und mit der Situation teilweise überfordert seien. Mit Fortschreiten der Pandemie sei auch die Erwartungshaltung der Eltern an die Lehrer größer geworden, sie würden eine "24-Stunden-Erreichbarkeit" erwarten. Vergessen dabei wohl, dass die Lehrkräfte ja auch noch Unterricht halten. Viele würden eine zeitnahe Antwort auf ihre Fragen honorieren, andere sofort eine Mail "Lehrerin reagiert nicht" an die Schulleitung schicken.

Im Mittelpunkt stehen für Tanja Ehrhard aber immer noch die Schülerinnen und Schüler, welche tagtäglich versuchen, mit der außergewöhnlichen Situation klar zu kommen. "Ich ziehe den Hut vor der Leistung der Schüler", sagt Ehrhard. Diese würden eine "wahnsinnige Flexibilität" beweisen und alle Maßnahmen mitmachen: zuerst Maske auf den Fluren, danach Masken im Unterricht und auf dem Schulhof, jetzt Nasaltests zweimal die Woche.

Einen positiven Aspekt sieht Tanja Ehrhard dann doch in der schwierigen Zeit: "Das Kollegium ist enger zusammengewachsen, man sucht eher den Kontakt, unterhält sich bei der Pausenaufsicht schon auch mal bei einer Tasse Kaffee." Und fügt lachend hinzu: "Kein Wunder, sollen wir doch sonst die Kontakte begrenzen."