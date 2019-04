In der Itterburg waren vorigen Woche die Maler am Werk. Der Umbau läuft. Wann die Gaststätte dort eröffnet, steht aber noch nicht fest. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) Die Itterburg an der Hirschhorner Landstraße soll bald wieder Gaststätte werden. Die Umbauarbeiten laufen; weiteren Umbauten wurde am Donnerstag im Bauausschuss des Gemeinderats zugestimmt. Vorige Woche waren in dem Traditionsgasthaus Maler am Werk. Ein Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest: Noch sind nicht alle behördlichen Auflagen erfüllt.

Unter anderem muss mit der Baurechtsbehörde des Kreises noch geklärt werden, wie viele Parkplätze das Gasthaus nachweisen muss. Ein paar gibt es vor dem Haus, weitere wurden dahinter angelegt. Einen schmalen städtischen Streifen vor der Itterburg hätte der Eigentümer gerne gekauft, um dort zusätzliche Parkplätze auszuweisen. Den will die Stadt aber weiter öffentlich nutzbar lassen und deshalb nicht abgeben.

Was in der traditionsreichen Gaststätte an der Itter mit ihrem großzügigen Biergarten unter alten Kastanien künftig angeboten wird, zeichnet sich allmählich ab: Ein Kooperationsvertrag mit der Miltenberger Faust-Brauerei, die auch Bierspezialitäten und Craft-Biere herstellt, ist bereits unterzeichnet. Die entsprechenden Schilder, die darauf hinweisen, hängen bereits.

Der künftige Wirt plant eine Event-Gastronomie: klassische deutsche Küche, aber auch mediterrane und bayrische Themenschwerpunkte. Der erfahrene Gastronom kann es kaum erwarten loszulegen: "Wir scharren schon mit den Hufen", sagt er.