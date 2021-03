Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die Freiwilligen-Gruppe um Organisatorin Bettina Greif, die seit Monaten Senioren bei den Impfungen unterstützt, hat lange darauf gehofft, nun soll am Montag, 22., und am Dienstag, 23. März ein mobiles Impfteam für alle Über-80-Jährigen nach Eberbach kommen. Die Stadt hat sich bereits im November vorigen Jahres für die Einrichtung eines kleinen Impfzentrums beworben. Auf eine Abfrage des Rhein-Neckar-Kreises Anfang Februar dieses Jahres bei den kreisangehörigen Kommunen, ob Interesse an einer Vor-Ort-Impfung in Eberbach besteht, hat die Stadt reagiert und ihr Interesse bekundet.

Am Dienstag, 9. März, wurde die Stadt Eberbach vom Kreis informiert, dass es geplant ist, ein mobiles Impfteam am 22. und 23. März für die Erstimpfungen sowie am 26. und 27. April für die Zweitimpfungen in die Stadthalle zu schicken, um die Impfungen für Personen über 80 Jahre zu ermöglichen. Die Stadt hat das Angebot angenommen und kurz drauf alle 1266 Eberbacher Senioren über 80 Jahre, die mit Hauptwohnsitz in Eberbach gemeldet sind und die bis zum 23. März das 80. Lebensjahr vollenden, angeschrieben.

Dem Schreiben lag ein Rückfragebogen bei. Dabei ging es um das Interesse an einer mobilen Impfung und es wurde abgefragt, ob bereits ein Termin in einem zentralen Impfzentrum vereinbart oder bereits geimpft wurde. Der Rückmeldebogen muss bis zum heutigen Dienstag, 16. März, bei der Stadtverwaltung (Ordnungsamt) eingehen. Sollten bereits Termine für eine Impfung in einem der Kreisimpfzentren bestehen, muss der Impftermin dort auch wahrgenommen werden. Die Rückmeldungen werden gesammelt und nach Eingang der Meldungen werden die Personen registriert und die Termine gebucht. Die Betroffenen erhalten dann vorab telefonisch ihre Terminmitteilung mit Datum und Uhrzeit. Zusätzlich soll noch ein Einladungsschreiben mit Nennung des konkreten Termins und Uhrzeit für die Erstimpfung verschickt werden.

Bis gestern lagen laut Hauptamtsleiterin Anke Steck etwa 150 Anträge für die Impfungen an beiden Tagen vor. Nach erfolgreicher Erstimpfung werden die Termine für die Zweitimpfung vergeben. Darüber werden die Personen erneut informiert. Die Stadt Eberbach ist laut Steck bei der Durchführung der mobilen Impfungen vor Ort für die gesamte Organisation zuständig. Neben Terminvergabe, Registrierung, Vorerfassung der Daten der Betroffenen sowie Ausstattung der Stadthalle gilt es laut Steck auch "Unterstützungspersonal" (Mitarbeiter der Stadt, Rettungsdienste, Ehrenamtliche) bereitzustellen und einzuteilen. "Wir gehen momentan davon aus, dass wir ausreichend Unterstützungspersonal zur Verfügung haben", so Steck gestern. Das Impfen wird von den mobilen Impfteams des Landes übernommen.

Für Bettina Greif steht fest: "Das ist eine gute Lösung; das ist besser als weiter zu warten, bis die Hausärzte impfen dürfen". Und sie betont, dass es "viel Fahrerei" spart. Ihre Gruppe hat inzwischen insgesamt schon mehrere tausend Kilometer auf den Tachometern. Rund 70 Personen wurden gefahren, über 80 wurden beraten. Die Arbeit der Freiwilligen-Gruppe ist allerdings auch durch das mobile Impfteam nicht beendet: "Inzwischen rufen auch schon Über-70-Jährige an. Es gibt einfach kaum Termine. Selbst wenn man es Punkt Mitternacht versucht, kann man nur mit viel Glück überhaupt einen freien Termin erwischen".

Info: Bei Rückfragen zum Thema "Mobiles Impfteam" steht die Stadt Eberbach unter Telefon (0 62 71) 87 335 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.