Das schwere Busunglück in der Odenwaldstraße schlägt sich auch in der Unfallstatistik der Polizei nieder: Die Zahl der Verletzten stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Den letzten Verkehrstoten gab es 2016. Foto: Martina Birkelbach/Grafik: Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Das Busunglück mit 44 Verletzten im Januar in der Odenwaldstraße war der Schock des vorigen Jahres. Das schlägt sich auch in der Unfallstatistik des Eberbacher Polizeireviers nieder: Obwohl die Zahl der polizeibekannten Verkehrsunfälle 2018 in Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach von 527 auf 494 sank, hat sich die Zahl der dabei Verletzten von 40 auf 82 mehr als verdoppelt. Insgesamt bewegen sich die Unfallzahlen aber seit Jahren auf ähnlichem Niveau: 2013 wurden 473 Unfälle im Straßenverkehr registriert, 2016 waren es 528.

Auf den Straßen Eberbachs ging die Zahl der Unfälle im vorigen Jahr von 456 auf 409 zurück, in Schönbrunn stieg sie von 62 auf 70, in Heddesbach von neun auf 15. Unfälle mit Verletzten gab es 36, nur einen mehr als im Vorjahr. Bedingt durch den Busunfall stieg aber die Zahl der bei den Unfällen Verletzten: die der leicht Verletzten von 25 auf 53, die der schwer Verletzten von 15 auf 29. Verkehrstote, die an den direkten Folgen eines Unfalls starben, gab es wie schon im Jahr davor keine. Der letzte tödliche Verkehrsunfall passierte 2016. Den bei den 494 Unfällen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 565.000 Euro. 2017 waren es 470.000 Euro.

Abgesehen von dem Busunglück gab es 2018 keinen Schulwegunfall. Auch die Zahl der Unfälle mit Kindern sank von fünf auf drei. Die Zahl der dabei verletzten Kinder stieg aber aufgrund des Busunfalls von vier auf 24 an. Zehn Kinder wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern blieb bei fünf. Ein 86-Jähriger wurde im August beim Überqueren der Neckarstraße schwer verletzt. Eine 69-Jährige hatte ihn beim rückwärts Ausparken aus einer Hofeinfahrt übersehen. Die Zahl der Unfälle, die von über 65-Jährigen verursacht wurde, ging aber von 24 auf 19 zurück. Von jungen Fahrern zwischen 18 und 24 wurden 15 Unfälle verschuldet, zwei mehr als im Jahr davor.

Unfälle mit Radfahrern wurden 2018 zehn registriert. Einer wurde im Juli zwischen Moosbrunn und Hirschhorn von einem Reh erwischt, das über die Straße rannte, und stürzte dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Insgesamt ging die Zahl der Wildunfälle aber von 118 auf 101 zurück.

Motorradunfälle wurden 2018 wie schon im Jahr davor 14 verzeichnet. Dabei wurden acht Menschen leicht und drei schwer verletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 34.000 Euro, 25.000 Euro weniger als im Jahr davor. Ein 54-Jähriger, der in der Odenwaldstraße eine Notbremsung hinlegte, weil ein 20-jähriger Autofahrer ihm beim Abbiegen die Vorfahrt genommen hatte, zog sich beim Sturz mehrere Knochenbrüche zu. Als Hauptursachen für die Motorradunfälle sieht die Polizei zu schnelles Fahren, riskante Überholmanöver, Kurvenschneiden, Vorfahrtsverletzungen und zu dichtes Auffahren. Um gegen Motorradunfälle anzugehen, überwachte das Eberbacher Polizeirevier im vorigen Jahr bei sieben größeren Aktionen den Verkehr, zur Prävention auch zusammen mit Polizisten aus dem benachbarten Hessen und mit Tempokontrollen. Die intensiven Motorradkontrollen sollen dieses Jahr fortgesetzt werden.

Bei den Unfallursachen insgesamt ging die Zahl der Unfälle durch zu schnelles Fahren von 26 auf 21 zurück. Bei fünf dieser Unfälle wurden Menschen verletzt, insgesamt wurden 20 Schwer- und 28 Leichtverletzte registriert, deutlich mehr als im Jahr davor. Auch hier schlägt sich das Busunglück nieder, da die Polizei annimmt, dass das Tempo des Busses bei dem Unfall auf nasser Straße eine Rolle spielte.

Unfälle mit Betrunkenen am Steuer gab es 2018 fünf, drei mehr als 2017. Dabei wurde ein Unfallbeteiligter leicht, einer schwer verletzt. Deutlich mehr Fahrer wurden 2018 wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt: Die Zahl stieg von 21 auf 54. Auch wurden deutlich mehr Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer aus dem Verkehr gezogen: 40 statt 17. Unfälle, bei denen Drogen im Spiel waren, gab es allerdings keinen. Die seit 2017 verschärften Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr will das Polizeirevier auch in diesem Jahr fortsetzen.

Die Zahl der angezeigten Unfallfluchten stieg 2018 von 111 auf 122, aufgeklärt werden konnten davon nur 27 (2017:33). Zwei Menschen wurden bei den Unfallfluchten leicht verletzt, ohne dass sich der Fahrer um sie kümmerte.