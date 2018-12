Eine Christbaumkultur am Rande Brombachs beschäftigte den Ortschaftsrat. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird dies ebenfalls Thema sein. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Brombach. Mit einer seit Jahren bestehenden Christbaumkultur beschäftigte sich der Brombacher Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Der Eigentümer hatte bei der Stadt einen Antrag auf Genehmigung seines Projekts gestellt. Daraufhin hatte das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz beim Rhein-Neckar-Kreis die Stadt zur Abgabe einer Stellungnahme über die etwas außerhalb von Brombach gelegene Fläche aufgefordert.

Denn gemäß den Vorgaben des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes muss die Gemeinde ihr Einvernehmen oder die Verweigerung zu einer Aufforstung gegenüber der Landwirtschaftsbehörde schriftlich erklären. Dem am 20. Dezember tagenden Gemeinderat wird in einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung empfohlen, eben dieses gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Demnach kann die Christbaumkultur zwar in der bisherigen Art und Weise ohne Umzäunung für eine Dauer von zehn Jahren weitergeführt werden. "Danach ist die Fläche aufzustocken und in Grünland rückzuführen", heißt es in dem Beschlussantrag. Außerdem müssen die größeren Nordmanntannen bereits in diesem Winterhalbjahr entnommen werden.

Schlussendlich spricht die Stadt noch eine Missbilligung aus, da die Bäume ohne vorherige Einholung einer Genehmigung bereits gepflanzt wurden. Der Ortschaftsrat kam dem Weihnachtsbaumanpflanzer sogar noch weiter entgegen und möchte, dass die Zehn-Jahres-Frist aus der Vorlage herausgenommen wird. Einstimmig verständigte man sich auch darauf, dass die Umwandlung der Fläche in Grünland erst dann erfolgen soll, wenn der Mann die Anpflanzung der Bäumchen aufgibt.