Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", antwortet Siegfried Gramlich lachend auf die Frage, ob er wahrhaftig im Winter oft um 3 Uhr seinen Dienst beginnt. Allerdings fängt Gramlich dann keine Würmer, sondern Schnee. Der Winterdienstfahrer der "Städtischen Servicebetriebe" Eberbach steht mit seinem Kollegen Peter Wettich vor dem riesigen Salzsilo im Bauhof und erklärt, dass die Städtischen Servicebetriebe derzeit insgesamt 100 Tonnen Salz auf Lager haben. "Falls mehr gebraucht wird, wird nachgeordert." Die Einsatzwagen fahren unter das Silo und werden dann befüllt.

Grundsätzlich wird in Eberbach Salz gestreut. Jährlich werden laut Eberbacher Stadtbauamt etwa 150 bis 200 Tonnen Salz für den Bereich in und rund um Eberbach benötigt. In einzelnen Fällen sind es auch mal 500 Tonnen gewesen. Neben den Vorräten im Silo wird auch lose Ware und "Sackware" benutzt, "Letzteres wird vor allem für die Handstreuwagen gebraucht, die beim Streuen der Gehwege eingesetzt werden".

Sogenannte Solestreuer werden in Eberbach nicht eingesetzt. Beim Solestreuer verbleibt das als flüssige Salzlösung (Sole) ausgebrachte Salz deutlich länger auf den Fahrbahnen als das üblicherweise eingesetzte angefeuchtete Streusalz. Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Verkehr reduziert sich durch den Einsatz der Solestreuer der Salzverbrauch und die vorbeugend angebrachte Sole wirkt länger.

Dass diese Solestreuer in Eberbach nicht eingesetzt werden, liegt nach Aussage des Stadtbauamts "zum einen an den fehlenden Lagermöglichkeiten, zum anderen sind die Streufahrzeuge darauf nicht ausgelegt". Es müssten also für den kompletten Fuhrpark neue Streuer beschafft werden, was aktuell nicht vorgesehen ist. Den frühen Arbeitsbeginn bei Schnee und Eis für die Mitarbeiter der Städtischen Dienste bestätigt das Stadtbauamt: "Die Mitarbeiter der städtischen Servicebetriebe und die externen Firmen werden von Montag bis Freitag um 3 Uhr durch den städtischen Bereitschaftsdienst zum Einsatz gerufen". An den Wochenenden und Feiertagen allerdings dürfen die Mitarbeiter etwas länger schlafen, dann beginnt der Dienst um 5 Uhr.

Die städtischen Servicebetriebe stellen sechs Winterdienstfahrzeuge. Außerdem sind "diverse Fahrzeuge von Fremdfirmen" in den Ortsteilen Brombach, Friedrichsdorf, Lindach, Rockenau und Unterdielbach im Einsatz. Für den Winter ist der "Bauhof" auf jeden Fall gut gerüstet. Die Mitarbeiter sind mit den Aufgaben im Bereich Winterdienst mehr als vertraut. Und es wird jedes Jahr ein "Winterdienstplan" erstellt.

Natürlich ist es mit dem Salzstreuen nicht getan, wie das Stadtbauamt mitteilt. "Zusätzlich zu den ganzjährigen Aufgaben fallen unter anderem folgende Aufgaben an: Graben, Sandfänge und Rinnen reinigen, Laubbeseitigung, Salzkisten rüsten und stellen, Streusalz in den Ortsteilen bereitstellen, Christbäume stellen".

Da außerdem gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz Gehölzpflegemaßnahmen nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar vorgenommen werden dürfen, fallen alle jährlichen Arbeiten in diesem Bereich in diesen Zeitraum.

Laut Stadtbauamt liegt ein "besonderes Augenmerk" dabei natürlich auf der Verkehrssicherungspflicht entlang der Straßen.