Eberbach. (mabi) Auch das Polizeipräsidium Mannheim beteiligt sich an der bundesweiten Mitmachaktion des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" unter dem Motto "Wir brechen das Schweigen". Wie die Mannheimer Pressesprecherin Claudia Strickler auf Anfrage mitteilt, wird traditionell ein Teil des Dienstgebäudes des Polizeipräsidiums Mannheim an dem Aktionstag – an dem international unter dem Motto "orange the world" auf das Schicksal betroffener Frauen aufmerksam gemacht wird – mit einem orangefarbenem Licht angestrahlt.

Die Kriminalhauptkommissarin teilt weiter mit, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim – zu dem auch Eberbach gehört – im vergangenen Jahr insgesamt 960 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst wurden. Im Jahr 2019 waren es 665 Fälle. Bei 462 Fällen von häuslicher Gewalt, die im Jahr 2020 bekannt wurden, lag der Tatortbereich im Rhein-Neckar-Kreis. 350 Fälle waren es im Jahr zuvor.

Während im vergangenen Jahr noch ein Anstieg zu erkennen war, gingen die Fälle der häuslichen Gewalt (Partnergewalt) im Zeitraum Januar bis Oktober 2020 auf 2021 zurück.

Die Zunahme von 2019 auf 2020 ist laut Strickler vermutlich auch auf das seit November 2019 gestartete Pilotprojekt "häusliche Gewalt" zurückzuführen. "Damit ist es augenscheinlich gelungen, einen beträchtlichen Teil der Straftaten, die diesem Deliktsbereich zuzuordnen sind, vom sogenannten Dunkel- ins Hellfeld zu überführen." Zur abschließenden Bewertung müssen laut Stricker allerdings die Zahlen für das Gesamtjahr "in diesem Kriminalitätsphänomen" abgewartet werden.

In allen Eberbach zugehörigen Stadteilen/Gemeinden wurden im Jahr 2019 insgesamt 21 und im Jahr 2020 insgesamt 18 Fälle von häuslicher Gewalt beim Polizeipräsidium Mannheim erfasst. Strickler: "Vergleicht man die Zahlen der Monate Januar bis Oktober der Jahre 2021 und 2020, so sind die Zahlen rückläufig." Aber auch hier müssen die Zahlen für das Gesamtjahr abgewartet werden, um eine abschließende, belastbare Aussage zu tätigen.

Nicht nur in Mannheim und Heidelberg, auch für den Rhein-Neckar-Kreis gibt es laut der Pressesprecherin zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote, auch für Frauen. Als eine der Anlaufstellen im Rhein-Neckar-Kreis nennt sie die Beratungs- und Koordinierungsstelle "BeKo RN" (www.beko-rn.de). Außerdem gibt es den Verein Prävention-Rhein-Neckar, unter www.praevention-rhein-neckar.de.

Info: Informationen gibt es zudem unter www.polizei-beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt.