Eberbach. (bnc) Wolfgang Kleeberger als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses der Evangelischen Kirchengemeinde Eberbach hat im Gemeindehaus am Leopoldsplatz das Ergebnis der allgemeinen Briefwahl am Sonntagnachmittag kurz vor Beginn des Kantoreikonzerts in der Michaelskirche bekannt gegeben. 14 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich bei der Kirchenwahl 2019 für das Amt der Kirchenältesten in Eberbach zur Wahl gestellt. 12 Plätze galt es dabei zu besetzen.

Laut Kleeberger werden folgende Personen als Kirchenälteste in den kommenden sechs Jahren die Geschicke der Gemeinde Eberbach mitgestalten: Christel Bussemer, Dr. Rainer-Helge Jacobi, Andrea Lederer, Christian Naujocks, Bernhard Pfeifer, Rebekka Rump, Dr. Barbara Scheuble, Ursula Schild, Achim Schöpf, Gert Wagner, Birgit Wierz und Mira Zettl. 4 570 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 20,6 Prozent von ihnen hatten ihr Wahlrecht ausgeübt.

Pfarrer Gero Albert, neben Wolfgang Kleeberger, Marga Gscheidlen und Armin Muff ebenfalls Mitglied des Wahlausschusses, gratulierte den Gewählten im Namen der evangelischen Kirchengemeinde. Gleichzeitig dankte er allen Kandidaten für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Gemeinde und allen Wahlhelfern für ihren Dienst. Im Sonntagsgottesdienst vom 19. Januar 2020 werden die neu gewählten Kirchenältesten in der Michaelskirche von den Pfarrern Albert, Leytz und Kaltenbacher dann feierlich in ihr Amt eingeführt.

In den Ältestenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Friedrichsdorf gewählt wurden Christa Haas, Karola Lützen, Rainer Olbert, Wilhelm Rebscher und Helga Weis gewählt. Ihre offizielle Amtseinführung erfolgt im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 2. Februar, in der evangelischen Kirche in Friedrichsdorf.

Während der Einspruchsfrist bis 16. Dezember 2019 liegen die amtlichen Wahlergebnisse während der Sprechzeiten (Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr) im Gemeindebüro Eberbach zur Einsichtnahme aus.