Noch nicht in Betrieb: die Ampel an der „Krone Post“. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) An den beiden Ampelanlagen an den B37-Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) in Höhe der Stadthalle und an der ehemaligen "Krone Post" soll voraussichtlich Mitte kommender Woche weiter gearbeitet werden. "Die vom Straßenbauamt beauftragte Tiefbaufirma ist vor Ort aktiv", teilt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, mit. Dieser hat die Maßnahme in Auftrag gegeben.

Aktuell werde gerade der Strom verlegt. Deshalb arbeite die Tiefbaufirma in der Friedrich-Ebert-Straße. "Mit verlegt werden vom Zweckverband High-speed-Netz Rhein-Neckar Breitbandanschlüsse, daher dauert die Maßnahme ein wenig länger", erklärt Hartmann. Der Strom muss quer durch die Stadt verlegt werden, "da die Fußgängerfurt in der Hochwasserzone liegt und dort kein Strom vorhanden ist". Alles hatte sich auch verzögert, da die mit dem Tiefbau beauftragte Firma zuerst krankheitsbedingt nicht termingerecht arbeiten konnte, und dann Betriebsurlaub hatte.

Insgesamt investiert der Kreis für die "Aufrüstung" rund 100.000 Euro.