Eberbach. (RNZ/mün) Andere Städte und Gemeinden haben es vorgemacht, Eberbach zieht jetzt nach. Das Badezentrum in der Au öffnet am Samstagmorgen um 9 Uhr. Tickets können ab sofort online im Ticketshop auf www.stadtwerke-eberbach.de erworben werden. Dort finden sich auf die Coronahinweise, die Badegäste zu beachten haben. Das Badevergnügen wird in diesem Jahr in einer anderen Form stattfinden. Ein Hygienekonzept ist laut Verordnung des Landes vorgeschrieben. Dieses ist vorbereitet und mit dem Gesundheitsamt und der Ortspolizeibehörde abgestimmt.

Eigentlich wollte der Gemeinderat erst am 2. Juli entscheiden, wann das Bad wieder geöffnet wird. Aber um das alles zu beschleunigen, wurde im Umlaufverfahren der Beschluss der Stadträte herbeigeführt.

Diese Regeln wurde für den Badbesuch von den Stadtwerken festgelegt:

• Zutritt zu dem Bad ist nur möglich mit einem online erworbenen Zeitfenster-Ticket. Innerhalb dieses Zeitfensters können Sie Ihre Badezeit frei wählen. Sie müssen also nicht gleich zu Beginn des Zeitfensters das Bad betreten.

• Der Webshop ist über die Internetseite www.stadtwerke-eberbach.de erreichbar.

• Bitte helfen Sie als Familie/Verwandte/ Freunde/Nachbarn denjenigen, die nicht über einen Internet-Zugang verfügen, beim Erwerb der Eintrittskarten.

• Kinder unter 6 Jahre sind frei, eine Ticketbuchung ist aber notwendig!

• Wer im Vorverkauf eine Saisonkarte erworben hat, kann diese zurückgeben (Name, Adresse und Bankverbindung) das Geld wird Ihnen erstattet. Jahreskarten werden in diesem Jahr ausgesetzt und erhalten eine Verlängerung. Ihnen geht nichts verloren!

• Saisonkarten und Jahreskarten, sowie Mehrfachkarten haben in der Freibadsaison 2020 keine Gültigkeit.

• Die Eintrittskarten können ausgedruckt werden oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Sie werden beim Betreten des Bades eingescannt und entwertet.

• Dieses Verfahren ist zwingend nötig, um im Ernstfall die Kontaktwege nachzuvollziehen. Das bedeutet: Wer Karten für andere kauft, muss im Zweifel Auskunft geben können gegenüber dem Gesundheitsamt über den Namen und die Kontaktdaten derer, die die Karten genutzt haben. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich einverstanden, dass wir im Bedarfsfall Ihre Daten an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten dürfen.

• Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person das Bad betreten.

• Eine Weitergabe der Eintrittskarte an Dritte (also Personen, die Ihnen persönlich nicht bekannt sind) ist untersagt.

• Der Besuch der Bäder ist ausschließlich innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich. Am Ende des Zeitfensters muss das Bad verlassen werden.

• Einlasszeit ist unter Umständen nicht gleich Badezeit. Sind die Schwimmbecken voll, warten Sie bitte außerhalb der Becken auf einen freien Platz.