Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Dieser Brauch hatte sich über vier Jahrhunderte in Eberbach gehalten. Und wie so oft war es zuletzt vor 45 Jahren der unlängst verstorbene Lehrer Günter Lipski, der unermüdliche Freund der Heimat, der diese Gewohnheit noch einmal aufleben ließ: das Weihnachtssingen in Eberbach, mit laufenden Jugendchören durch die Stadt. Es geht auf die Kurpfälzer Zeit zurück. Hinweise auf feierliche Umtriebe und Gesänge in Eberbach zur Weihnachts- und Neujahrszeit gibt schon aus der Zeit der Reformation.

Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz setzte in seinen doch recht kurzen Regierungsjahren von 1556 bis 1559 in der Gegend den lutherischen Glauben durch. Er erließ gleich eine "Ordnung über das Singen an hohen Feiertagen, bei Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen". Während das musikalische Brauchtum in den anderen Städten und Gemeinden eingeschlafen ist, war Eberbach der einzige Ort in der rechtsrheinischen Pfalz, in dem der vom Kurfürsten angeordnete Brauch bis ins zwanzigste Jahrhundert hindurch lebendig blieb.

Kurfürst Ottheinrich regelte das Liedersingen.

Die Stadtgeschichte berichtet von dereinst regem Gesangstreiben, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Knaben waren im Stadtgebiet unterwegs. Laufchöre - Kurrende genannt. An allen Ecken und Enden wurde gesungen und gespielt. Es waren kirchliche Weihnachtslieder. Anfangs nur vorreformatorische oder solche aus der Zeit der Reformation. "Zu Bethlehem geboren", "Abermals ein Jahr verflossen!" Als es ab 1688 wieder eine katholische Kirchengemeinde in Eberbach gab, griff man auch zum anderen Gesangbuch.

Die ältesten urkundlichen Belege über die laufenden Knabenchöre in Eberbach finden sich in städtischen Gemeinderechnungen und im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Schon aus 1757 gibt im Stadtarchiv verschiedene Quittungen, in denen hier amtierende Schulmeister den Empfang von "gewöhnlichem Gesangsgeld" bestätigen: "3 Gulden, 30 Kreuzer".

In Schulakten von 1792 wird der Brauch dann genauer beschrieben: "17 bis 18 Knaben" werden "ernannt", die die "Gesänge verrichten sollen". Angeführt und geleitet wurden die Chöre meist von ihren Lehrern. Die hatten besonders weit gestaltete Rockärmel, um die aus den Häusern zugeworfenen Münzen risikolos auffangen zu können. Man sagt, dass das Geld zu gleichen Teilen auf Schüler und Klassenvorstand umgelegt worden ist. Wahrscheinlich halbe-halbe. Eine Hälfte für den Lehrer.

„Ihr Hirten erwacht!“ – Julius Sigmund zeichnete 1874 früher gesungene Eberbacher „Schnörkel“-Lieder auf.

Ein ausgeklügelter Einsatzplan sorgte für weihnachtliche Stimmung an allen Orten in der Stadt und zu jeder Tageszeit. Los ging es morgens um 9 Uhr bei Rathaus und Pfarramt. Pfarrer, Bürgermeister und Ratsherren bekamen eine exklusive Darbietung. Abends um 11 zog der Sängerchor quer durch die Straßen und über die Plätze der Stadt. Am nächsten Tag um 6 gab es Gesang zum Weck-Essen auf dem Marktplatz. Um 11 freuten sich die Bewohner des Gässels, eine Stunde später war der Chor im Mühlgrund. Am Ende ging es nicht nur um die Erbauung der Zuhörer und die Ehre der Teilnehmer. Wichtig war, dass auch Geld auf die Sänger regnete.

"Bettelgesang" nannte man das, was Knaben und Lehrer in der Stadt umtrieb. Für die kirchliche und amtliche Seite im 19. Jahrhundert war das ein Missbrauch der Bräuche. Die Kirchensektion im Badischen Innenministerium machte schließlich 1834 dieser "Unsitte" ein Ende. Zu Weihnachten und Neujahr gab es also kein Bares mehr für die Sängerknaben und ihre Lehrer.

Offenbar verprellt vom Verbot, stellte man das Kurrende-Singen gleich ganz ein. Der Eberbacher Knabenchor holte sich fortan sein Scherflein bei Beerdigungen. Dort war das Erheben einer Sangesgebühr noch erlaubt - sogar per Vorkasse. Die Schüler bekamen unterrichtsfrei für ihren Grabgesang. Das gefiel wiederum dem Ortsschulrat nicht. Also wurden die Beerdigungen eigens auf die schulfreien Tagesstunden verlegt.

In der Bevölkerung machte man sich 1835 noch einmal stark für das Singen. Das Großherzogliche Bezirksamt war nicht umzustimmen, das "Oster- und Weihnachtssingen" blieb verboten. Es wurde sogar eine Belehrung und Ermahnung der Gemeinde "von der Kanzel" verlangt. Im März 1869 wurde auch das Beerdigungssingen untersagt.

Historisch nicht ganz korrekt, weil mit Mädchen. Hanna Breidinger-Spohr skizzierte 1966 das Kurrende-Singen, hier in der Pfarrgasse. Repros: Rainer Hofmeyer

Es wird immer wieder von "Eberbacher" Weihnachts- und Neujahrsliedern berichtet. Es gab jedoch weder eigene Eberbacher Melodien noch besondere heimische Texte. Was für den Eberbacher Brauch eigentümlich war: Melodische "Schnörkel", die man an der einen oder anderen Stelle im Lied anhängte und mit denen man recht virtuos so manche Strophe verband. An genau solchem Schnörkelgesang versuchten sich die Solo-Sänger im Chor des Liederkranzes, der nach 1874 jeweils am ersten Weihnachtstag in der "Krone-Post" und im "Leininger Hof" - heute Standort des Rathauses - über Jahrzehnte noch die Kirchenlieder darbrachte.

Im Ersten Weltkrieg gab es keine Sangespause. Unvergesslich blieb das Weihnachtsfest 1916 in der "Krone-Post". Und das Fest im letzten Kriegsjahr 1918, als der Waffengang zu Ende war. In der Krone-Post lauschte eine übergroße Zahl heimgekehrter Soldaten der überlieferten "deutschen Innigkeit".

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wachte der Brauch des Weihnachtssingens auf den Straßen nur kurz auf. Der eine oder andere ältere Eberbacher erinnert sich daran, wie er als junger Schulbub 1946 und 1947 mit dem damaligen evangelischen Kantor Heidecker in den Gassen unterwegs war. Am Alten Markt, am Lindenplatz, beim Wirtshaus Krabbenstein. Zwölf bis fünfzehn Knaben waren sie. Lange währte die kindliche Sangeskarriere allerdings nicht. Die jungen Sänger kamen alsbald in den Stimmbruch. Der Liederkranz sang die Eberbacher Schnörkel-Lieder bis 1995 noch zu Weihnachten in der Krone-Post, später noch ein paar Mal auf dem Alten Markt. Ab 1977 war es Günter Lipski, der mit einem gemischten Schülerchor von über 40 Teilnehmern vor dem Christfest durch Eberbachs Straßen zog und für rund zehn Jahre ein Liedersingen veranstaltete. Bis 1987 hatten die jungen Sänger insgesamt 11.550 D-Mark gesammelt. Dieses Geld wurde nicht zwischen Lehrer und Schülern aufgeteilt. Es ging an soziale Einrichtungen.