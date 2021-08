Sieben Kinder nehmen am Aktionstag „Kinder lernen den Biber kennen“ teil. Susanne Kaiser-Schmitt (links) und Caroline Neumeister (rechts) haben zahlreiche Programmpunkte geplant. Foto: Moayer Toroghy

Von Helen Moayer Toroghy

Eberbach. Lebensraum, Trittsiegel, Futtersuche: Beim Aktionstag des Naturparks Neckartal-Odenwald lernen Kinder alles rund um den Biber. Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgerottet, ist der Biber inzwischen erfolgreich wieder angesiedelt worden. Grund genug, den heimischen Vertreter im Naturparkzentrum im Thalheimschen Haus mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

"Wir kommen aus Kanada, und der Biber ist unser Nationaltier. Weil Kilian, mein Sohn, Biber gerne mag, nimmt er heute teil", so der 56-jährige Rikk Villa aus Heidelberg. Insgesamt sieben Kinder sind beim Aktionstag von 10 bis 15 Uhr dabei.

"Was glaubt ihr warum der Biber Bäume fällt?", fragt Susanne Kaiser-Schmitt, Biberberaterin und Naturparkführerin in die Runde. "Damit er an die saftigen Knospen kommt", tippt der siebenjährige Kilian und liegt damit richtig. Abgesehen von Material zum Bau von Dämmen und Biberburg, dient der Baum dem Biber auch als Nahrungsquelle.

Auf seinem Speiseplan stehen aber nicht nur Zweige und Knospen, sondern zum Leidwesen der Bauern auch Weizen und Mais. "Hier in dem Kasten dürft ihr euch die unterschiedlichen Getreidearten mal genauer ansehen", so Kaiser-Schmitt. In einem großen Kreis sitzen die Kinder und betrachten die verschiedenen Feldfrüchte.

"Da wo sich der Biber ansiedelt, gestaltet er die Gegend neu und zieht damit auch andere Tiere an – der Biber ist ein richtiger Landschaftsbauer", erklärt die Naturparkführerin. Damit die Nager richtig schwimmen können, bauen sie Dämme, die das Wasser mindesten 90 Zentimeter tief stauen. Dadurch würden auch Tiere wie Enten, Kormorane und Iltisse angelockt. "Der Iltis ist ein Marder, der auch gerne schwimmt und taucht", so Kaiser-Schmitt, die auch Naturpädagogin des Landesjagdverbands ist. Nebenbei erfahren die Kinder so auch allerhand über andere heimische Wildtiere.

Der Biber sei außerdem nicht zu verwechseln mit Nutria und Bisam, die inzwischen ebenfalls im heimischen Wald anzutreffen sind. Zur Veranschaulichung hat Kaiser-Schmitt ein Biberpräparat mitgebracht, sowie Schädelknochen von Biber, Fuchs, Dachs und mehr.

In der Pause geht es beim Spiel "Biberkäfer" im Ephrata-Hof ausgelassen zu. Benannt nach einem Parasiten, der den Biber befällt und sich in dessen Fell einnistet, versuchen die Kinder, sich gegenseitig Holzklammern an die Kleidung zu klemmen.

Im Anschluss wird gebastelt und gestempelt. Hierfür hat Kaiser-Schmitt lebensgroße Tierstempel dabei. So können die Kinder das Trittsiegel des Bibers kennenlernen, der an den Hinterpfoten richtige Schwimmhäute hat.

"Nur was man kennt, kann man schützen", sagt Kaiser-Schmitt. Sie erlebe eine zunehmende Entfremdung der Menschen von der heimischen Flora und Fauna, umso wichtiger sei es, schon bei den Kindern das Interesse an Natur zu wecken.

Auch Naturparkführerin Carolin Neumeister, die den Aktionstag mitgestaltet, pflichtet bei: "Wenn die Kinder mehr wissen, macht es ihnen noch mehr Spaß draußen zu sein. Und ich wünsche mir, dass es für sie zum Hobby wird, Zeit in der Natur zu verbringen."

Anfang Oktober bis Ende des Jahres kommt eine Wanderausstellung über den Biber in den Naturpark. Für diesen Zeitraum ist ein zweiter Biber-Aktionstag in Planung.