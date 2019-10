Es wurde durchaus aus schwer gearbeitet an diesem Apfelsonntag. An der alten Apfelpresse von Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel. Den ganzen Tag über hielt am Alten Markt die Nachfrage nach frischem Apfelsaft an. Im Bild der sogenannte Filterkuchen, also das, was übrigbleibt, wenn körbeweise Äpfel pro Ladung ausgespresst wurden. Foto: Biener-Drews