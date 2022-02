Eberbach. (rnz) Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen knapp über 210.000 Euro in zwei Eberbacher Ortsteile. Damit wird ein Investitionsvolumen von 1,124 Millionen Euro angestoßen. Der mit 190.120 Euro größte Teil geht nach Pleutersbach für das Dorfgemeinschaftshaus, die restlichen 20.000 Euro fließen nach Friedrichsdorf. In die Gemeinde Schönbrunn fließen 30.080 Euro für zwei private Maßnahmen in Schönbrunn bzw. Schwanheim. Mit dem Geld wird ein Investitionsvolumen von insgesamt 564.000 Euro angestoßen. Dies teilte das Ministerium von Peter Hauk am Freitag mit.

Im Rahmen des ELR gehen im Jahr 2022 Zuschüsse von insgesamt 1.462.740 Euro in den Rhein-Neckar-Kreis. Mit 23 geförderten Projekten wird ein Investitionsvolumen von 14.490.325 Euro angestoßen. Für das ganze Land werden 108 Millionen Euro ausgeschüttet mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 972 Millionen Euro.

"Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr so viele Antragsteller aus der Region Geld aus dem ELR-Fördertopf erhalten. Dies ist für die Kommunen wie auch für die Bürgerinnen und Bürger eine sehr gute Nachricht", erklärte der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte (CDU). Dem schloss sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein an: "Nun können viele Projekte umgesetzt werden".

Schütte: "Das ELR ist eine echte Erfolgsgeschichte. Seit mehr als 25 Jahren sorgt es dafür, dass im Ländlichen Raum kräftig in die öffentliche und private Infrastruktur investiert wird. Damit gelingt es uns, die ausgeglichene und dezentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg zu erhalten und auf aktuell relevante Herausforderungen zu reagieren, so Schütte und ergänzte, "der wesentliche Fokus des ELR liegt weiterhin auf dem Bereich ‚Innenentwicklung/Wohnen‘. Hier spielt der sogenannte CO2-Speicherzuschlag weiterhin eine richtige Rolle. Für Projekte mit überwiegend ressourcenschonenden, CO2-bindenden Baustoffen wie z.B. Holz, ist ein Zuschlag auf die sonst übliche Fördersumme möglich. Für viele dieser Vorhaben habe ich mich persönlich vor Ort mit den kommunalen Entscheidungsträgern eingesetzt, denn es ist mir ein Herzensanliegen, dass unser Ländlicher Raum für die Menschen ein lebens- und liebenswertes Wohnumfeld bleibt. So freue ich mich, dass in Pleutersbach das Dorfgemeinschaftshaus deutlich attraktiver gestaltet wird.

Gerade während der Pandemie haben wir alle erkannt, wie wichtig es ist, dass wir in unseren Städten, Gemeinden und Dörfern beste Rahmenbedingungen für zukunftsfähiges und klimagerechtes Wohnen und Arbeiten sowie für sichere Einkaufsmöglichkeiten sorgen und eine lebendige Gastronomie durch gezielte Förderung erhalten."

Hermino Katzenstein MdL ergänzt: "Die Förderung kommt zur rechten Zeit. Die Corona-Pandemie hat noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung und wohnortnahes Arbeiten sind. Ländliche Räume zu stärken und fit zu machen für bevorstehende Herausforderungen – das ist für uns Grüne zentral.

Auch ich möchte noch einmal besonders hervorheben, dass es eine echte Errungenschaft ist das ELR-Programm an Kriterien wie Energieeffizienz und Klimaschutz auszurichten, und dass so Projekte im Bereich Wohnen und Bauen, die zum Beispiel mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz umgesetzt werden, höhere Zuschüsse erhalten."