Eberbach. (fhs) Wenn Eberbachs Stadtförster verhältnismäßig viele Bäume fällen und das Holz des Stadtwaldes verkaufen wollen, müssen sie das schon besonders begründen. Dem kam Joachim Maier von der Stadtförsterei denn auch nach beim Vorstellen der Forstbetriebspläne fürs Wirtschaftsjahr 2022. Maier erläuterte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nicht öffentlich hatte das Gremium die Thematik bereits in der Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung am Nikolaustag besprochen.

"Wir planen, die Mindereinschläge des Vorjahres aufzuholen, aber nur bei guten Holzpreisen" begründete Maier, warum im Nutzungsplan mit 27145 Festmetern Holz mehr Bäume als im Vorjahr mit damals 23 975 Festmetern gefällt und deren Holz vermarktet werden soll.

Das "Kalamitätsholz der Vergangenheit, hatte den Forstmarkt beeinträchtigt. Bäume, die nicht regulär gefällt wurden sondern durch Schadensereignisse anfielen, drückten die Preise, die sich allerdings ab dem dritten Quartal 2021 wieder erholten Maier: "Im Augenblick bewegen sich die Preise trotz Nachfragerückgang für fast alle Sortimente auf einem zufriedenstellenden Niveau".

Auch wenn der "jährliche nachhaltige Hiebsatz" bei 23 500 Festmetern liege, plane die Stadtförsterei jetzt keine "Übernutzung", sondern eben den Ausgleich der bislang der Waldwirtschaft nicht entnommenen Holzmenge. 2021 etwa liegt der Schadholzanfall im Stadtwald bei 13 Prozent der gefällten Holzmenge. Dies sei ein wesentlich geringeres Niveau als befürchtet.

Die jetzt für 2022 geplanten rund 27 000 Festmeter Einschlag sollen von zwei Flächen kommen: einmal aus dem Fichtenhieb von oberhalb der Kreisstraße 4112 Richtung Rockenau sowie aus den Straßensanierungsarbeiten an der L 524 Eberbach-Unterdielbach. Beide Flächen zusammen machen 312,1 Hektar aus.

Gleichzeitig sieht die Stadtförsterei nächstes Jahr wieder auf 3,9 Hektar Neupflanzungen von 4675 Jungpflanzen vor sowie Jungsbestandspflegearbeiten auf rund 40,65 Hektar.

Als weitere Arbeiten kündigte Maier verschiedene Maßnahmen an Erholungseinrichtungen und Betriebshütten an, teils zusammen mit den Royal Engineers (etwa Schreinerei, Lindacher Hütte, Max-Hauck-Hütte und Matzenberg- sowie Odinsquelle). Einstimmig nahm der Gemeinderat die Hiebs- Kultur und Pflegepläne der Stadtförsterei für 2022 an. Christian Kaiser (AGL) mahnte das ausstehende Totholzkonzept an, das laut Maier "in der allgemeinen Lage in den Hintergrund gerutscht" sei und nun für 2022 "ins Auge gefasst werden soll."

Lothar Jost (AGL) erkundigte sich, ob durch den Holzeinschlag derartige Lücken in den Wald gerissen werden, dass der Boden austrockne. Maier erläuterte, dass bei Bestandsverjüngungen mehr Licht auf den Waldboden gebracht werden müsse und dass es durchaus Temperaturunterschiede gebe. Maier: "Man muss da vorsichtig vorgehen. Aber nichts zu unternehmen ist auch falsch. "

Bürgermeister Peter Reichert, selbst Förster, erläuterte in einem sichtlich von Herzen kommenden Kurzreferat die Durchforstung und wie Forstwirtschaft nun mal in Naturabläufe eingreife.

Dietmar Polzin (FWE) erkundigte sich nach der "AG Forst". Ob sie nach lediglich dreimaligem Treffen und dem Abschied von Forstamtsleiter Siegfried Riedl tot sei? Reichert dankte für den Hinweis und will sich der Sache annehmen.