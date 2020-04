Eberbach. (RNZ) Nach seiner 13. Zusammenkunft hat der gleich zu Beginn der Corona-Krise gebildete Krisenstab im Eberbacher Rathaus jetzt am Freitag eine Erklärung an die Bevölkerung veröffentlicht. Darin wird Bilanz der bisherigen Arbeit gezogen.

Mitglieder des Eberbacher Corona-Krisenstabs sind neben Bürgermeister Peter Reichert, den Amtsleitern Anke Steck, Karl Emig, Patrick Müller und Rainer Menges sowie Stadtwerkleiter Günter Haag auch Personalleiter Patrick Koch, Robin Uhrig, der für die Schulen und Kindergärten zuständig ist, Tobias Soldner vom Bereich Kultur, Tourismus und Stadtinformation sowie Feuerwehrgesamtkommandant Markus Lenk, die Leitung des Polizeireviers Eberbach mit Gerd Lipponer oder Klaus Großkinsky sowie der Leitende Notarzt Patrick Schottmüller. Falls die Genannten nicht teilnehmen können, sind Stellvertreter anwesend.

Der Krisenstab diskutiert alle Folgen der politischen Beschlüsse und bringt für die Stadt Eberbach deren Umsetzung auf den Weg. Beispielsweise wurde die Aktion "Eberbach bietet und hilft", zur Unterstützung bedürftiger Menschen in der Stadt und zur Unterstützung von Handel, Gastronomie und Dienstleistung in dieser Runde entwickelt.

Für alle Verwaltungsgliederungen und Servicebetriebe mit rund 240 Mitarbeitenden wurden Infektionsschutzmaßnahmen organisiert. Die kontinuierlich eintreffenden Verordnungen werden im Krisenstab ständig aktualisiert.

"Wir erleben derzeit eine nie da gewesene, schwere Zeit. Als Bürgermeister der Stadt bedanke ich mich bei allen, die in diesem "Krisenstab" mitarbeiten," erklärt Bürgermeister Peter Reichert in der Veröffentlichung vom Freitag. "Wir hoffen alle, dass diese Krise bald vorüber geht und wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Wir werden aber weiterhin in regelmäßigen Abständen tagen, solange es notwendig ist."